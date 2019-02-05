HABER

En uzun süreli açık kalan kayak merkezi Hesarek'i 55 bin kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de 2 yıl önce hizmete açılan, sezonda en uzun süre açık kalan kayak merkezi olma özelliğine sahip Hesarek Kayak Merkezi'ni Aralık ayının başından bu yana 55 bin kişi ziyaret etti.

En uzun süreli açık kalan kayak merkezi Hesarek'i 55 bin kişi ziyaret etti

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de 2 yıl önce hizmete açılan, sezonda en uzun süre açık kalan kayak merkezi olma özelliğine sahip Hesarek Kayak Merkezi'ni Aralık ayının başından bu yana 55 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısının bu sezon sonunda 150 bini bulması beklenen Hesarek'te, yamaç paraşütçüleri de dikkat çekiyor.
Bingöl- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Dikme köyü yakınlarındaki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 20 milyon liralık desteğiyle kurulan Hesarek Kayak Merkezi, Türkiye'nin en uzun süre açık kalan tesisi olarak biliniyor. Aralık ve Nisan ayları arasında kayak yapma imkanı bulunan kayak merkezinde, bin 600'er metrelik 5 pist bulunuyor. Tesiste aynı zamanda 35 odalı ve 70 yatak kapasiteli otel de mevcut. Kayak yapmanın keyfini çıkaran ziyaretçiler, kendi aralarında yaptıkları çeşikli etkinliklerle de gönüllerince eğleniyor. Ziyaretçilerin zaman zaman kar üstünde davul zurna eşliğinde halay çektiği de görülüyor.
MASTER PLANLA YAPILACAK PİSTLERİMİZ DAHA GÜZEL OLACAK'
Hesarek Kayak Merkezi yetkilisi Sadullah Bozoba, 22 Aralık 2016'de açılan tesisin bu yıl sezona 2018 Aralık ayı başında açıldığını söyledi. Bozoba, şu ana kadar 55 bin dolayında ziyaretçinin geldiğini belirterek, sayının, sezon sonunda 150 bini aşmasını beklediklerini ifade etti. Hesarek için master planı hazırlandığını da anlatan Bozoba, şöyle konuştu:
"Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Muş gibi illerden gelenler oluyor. Bu yıl büyük bir rağbet var. Şu an alanda 6- 7 bin insan var. 5 adet pistimiz, telesiyej ve teleskimiz var. Board için, yamaç paraşütü için gelenler var. Yeni master planı hazırlandı. Bu planla tesiste önemli gelişmeler olacak. Hem Bingöl için, hem de bölgemiz için çok büyük bir proje olacak. Yeni 4 bin 400 metrelik kapalı teleferik kurulacak. Diğer tepede board için yeni pistler kurulacak. Türkiye'de ne kadar board yapan varsa, buraya gelebilir. Çünkü burası diğer tesislere göre daha müsait ve güzel. Kayakçılar 4- 5 kilometre kayarak aşağı gelebiliyorlar. Master planla yapılacak pistlerimiz daha güzel olacak. Bölgede en çok kar alan bölgede kurulmuş tesisimizde yaklaşık 3 metre kar var. Geçen yıl 100 binin üzerinde insan gelmişti, bu yıl 150 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. 70 kişilik otelimizin doluluk durumu yüzde yüz. İstanbul'dan Uludağ'a uzun sürede gidilebilir, ancak İstanbul'dan buraya uçakla 3 saatte ulaşılabiliyor. Herkesi tesisimize bekliyoruz."
YAMAÇ PARAŞÜTÜ SPORCULARINDAN YOĞUN İLGİ
Hesarek Kayak Merkezi, aynı zamanda yamaç paraşütü sporcularının da ilgisini çekiyor. Yamaç paraşütü sporcusu Mustafa Kurt, "Osmaniyeliyim. Bingöl’ü çok seviyorum. Havasıyla, doğasıyla, insanlarıyla, suyuyla çok güzel. Hesarek, bölgenin önemli tesislerindendir. Birçok yerden yamaç paraşütçüleri ve kayakçılar geliyor. Herkesin burayı görmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

En uzun süreli açık kalan kayak merkezi Hesarek'i 55 bin kişi ziyaret ettiEn uzun süreli açık kalan kayak merkezi Hesarek'i 55 bin kişi ziyaret ettiEn uzun süreli açık kalan kayak merkezi Hesarek'i 55 bin kişi ziyaret ettiEn uzun süreli açık kalan kayak merkezi Hesarek'i 55 bin kişi ziyaret etti

PARTNERHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakınHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakın
Kurtuluş Yolu 1919'un 100'ücü yılına hazırKurtuluş Yolu 1919'un 100'ücü yılına hazır
Avcılar'da kuyumcu soygunu girişimi: soyguncuların bıraktığı paket polisi alarma geçirdi (1)Avcılar'da kuyumcu soygunu girişimi: soyguncuların bıraktığı paket polisi alarma geçirdi (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Evlerine kadar takip edip, baba ve oğluna kurşun yağdırdılar

Evlerine kadar takip edip, baba ve oğluna kurşun yağdırdılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okulun hemen yanında zehir imalathanesi

Okulun hemen yanında zehir imalathanesi

İstanbul Sultangazi'de eczane soygunu: Silahla içeri girdiler çok korktum...

Yer: İstanbul... Yaşadığı dehşet gözlerine yansıdı!

Hastaneye itfaiyeyle gidiyor! Kilolarından adım bile atamıyor

Hastaneye itfaiyeyle gidiyor! Kilolarından adım bile atamıyor

Bolu'daki operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon 600 bin TL...

Bolu'da bir eve giren polis gözlerine inanamadı! 5 milyon TL...

Şengül'ü çırılçıplak yakmıştı! Flaş gelişme

Şengül'ü çırılçıplak yakmıştı! Flaş gelişme

Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.