En yakın rakibiyle arasındaki farkı açtı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan oyunu yükseltirken... Son ankette 'İmamoğlu' ve 'Mansur Yavaş' detayı

Siyasi partilerin seçim tarihi günbegün yaklaşırken hızlandırdığı çalışmalar çerçevesinde atılan adımlar ve söylemlerin oy oranlarına etkisi yakından takip ediliyor. Araştırma şirketi Areda Survey'in son anketinde ortaya çıkan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık yarışını en yakın rakibine açık ara farkla önde götürüyor. Anket sonuçları İmamoğlu'nun kazanma olasılığının güçlendiği yönündeki iddiaları ise farklı bir boyuta taşıyor.

ERDOĞAN FARKI AÇTI

Areda Survey, 25-30 Kasım tarihleri arasında 2 bin kişiyle anket gerçekleştirdi. Haber7'de yer alan anketin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,9'luk oy oranıyla birinci sırada yer aldı.

Erdoğan'ın en yakın rakibi CHP lideri Kılıçdaroğlu ile arasında yüzde 34,2 oranında fark oluştu, Kılıçdaroğlu yüzde 15,7 ile ikinci sıranın sahibi oldu.

OLASI MİLLET İTTİFAKI ADAYLARININ ORANLARI

Cumhurbaşkanı adaylığı için adı yakın bir zamana dek sıkça anılan ABB Başkanı Mansur Yavaş üçüncü sırayı yüzde 15,3 ile aldı.

Yüzde 10 ile dördüncü sıranın sahibi olan Selahattin Demirtaş'ı yüzde 4,5 ile Ekrem İmamoğlu, yüzde 2,4 ile Meral Akşener takip etti.

KILIÇDAROĞLU VE ERDOĞAN OYUNU YÜKSELTTİ

Öte yandan ankette siyasi liderlerin oy oranlarındaki değişime de yer verildi. Ankete göre Haziran 2022'de yüzde 45,3 oy oranına sahip olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım 2022'de yüzde 49,9'a yükseldi.

Mansur Yavaş'ın ise Mayıs 2022'deki yüzde 27,5'lik oy oranı Kasım 2022'de 15,3'e düştü.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun da oyunun gitgide artış gösterdiği görüldü.

CUMHUR İTTİFAKI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

İttifaklarda ortaya çıkan tabloya bakıldığında daha yakın bir rekabet görüldü. Cumhur İttifakı yüzde 51,4 ile ittifak yarışını ankete göre önde götürüyor.





