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En yaşlı hacı adayı kutsal topraklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'den kutsal topraklara gelen en yaşlı hacı adayı Fikriye Çam ile buluştu

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl Türkiye'den kutsal topraklara gelen en yaşlı hacı adayı Fikriye Çam ile görüştü.

Erbaş, Darul Hadi Otel'de düzenlediği basın toplantısının ardından, aynı yerde Mersin'den hac görevi için Mekke'ye gelen, nüfus kayıtlarında 1 Temmuz 1922 doğumlu görünen ancak gerçek yaşı 105 olan Fikriye Çam ile buluştu.

Çam ile bir süre sohbet eden Erbaş, "Bu yaşta teyzemizin, annemizin hac farizasını yerine getiriyor olmasından gerçekten çok mutlu oldum. Demek ki aşk olunca uzak diyarlar yakın oluyor, en zor ibadetlerden birisi olan hac ibadetini de yerine getirebiliyor insan. Bunun için aşk gerekiyor. Bu aşkın da annemizde olduğu ortaya çıkıyor. Allah kabul etsin. Cenabıhak herkese nasip etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

En yaşlı hacı adayı Fikriye Çam ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ederek, kutsal topraklara gelmesini Erdoğan'ın sağladığını söyledi.

Kabe'nin kendisi için uzun yılların hayali olduğunu vurgulayan Çam, "Allah başımızdan Tayyip Erdoğan'ı noksan etmesin, onu çok seviyorum. Allah onu muvaffak etsin, onu oğlum gibi seviyorum." dedi.

Soru üzerine, kutsal topraklara ilk kez geldiğini belirten Çam, tavaf ve 'say'ını zorlanmadan yaptığını kaydetti.

Öte yandan, en küçük hacı adayı 3 aylık Ayşenaz Yıldırım'ın rahatsızlığı nedeniyle toplantıya getirilemediği öğrenildi.

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