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En yaşlı hacı Fikriye nineden Mehmetçik’e dua

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 09:21 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en yaşlı hacısı 105 yaşındaki Fikriye Çam, devam eden ‘Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçik’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her gün dua ettiğini söyledi.5 çocuğu, 24 torunu ve 20’de torununun çocuğu bulunan Mersin’de kızıyla yaşayan 105 yaşındaki Fikriye Çam, geçen Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle hacca gitti.

En yaşlı hacı Fikriye nineden Mehmetçik’e dua

Türkiye’nin en yaşlı hacısı 105 yaşındaki Fikriye Çam, devam eden ‘Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçik’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her gün dua ettiğini söyledi.
5 çocuğu, 24 torunu ve 20’de torununun çocuğu bulunan Mersin’de kızıyla yaşayan 105 yaşındaki Fikriye Çam, geçen Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle hacca gitti. Akraba ziyareti için Adana’ya gelen Çam, burada İHA muhabirine, Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlediği ‘Barış Pınarı Harekatı’na giden Mehmetçiklere her gün dua eteğini söyledi.

“Çok dua ediyorum”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da her gün dua ettiğini belirten Çam, “Allah askerimize ve Cumhurbaşkanımıza kuvvet versin. Allah onu düşürmesin. Çok dua ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ı çocuğum gibi seviyorum” ifadelerini kullandı.

“Terör çok felakettir”
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı’nı iyi hatırladığını ve ülkenin durumunun o zaman çok iyi olmadığını söyleyen Fikriye Çam, “Durum o zaman çok kötüydü. Şimdi çok memnunum. Allah askeri muzaffer etsin. Terör gitsin. Allah belasını versin. Terör çok felakettir. Her yeri berbat ettiler. Kıbrıs Barış Harekatı zamanında Adana’ya yeni gelmiştik. Ülke kötüydü. Şimdi daha iyi ama” diye konuştu.

En yaşlı hacı Fikriye nineden Mehmetçik’e dua

En yaşlı hacı Fikriye nineden Mehmetçik’e dua

En yaşlı hacı Fikriye nineden Mehmetçik’e dua

En yaşlı hacı Fikriye nineden Mehmetçik’e dua

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