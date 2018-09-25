En yaşlı kabin memuru huzurevinde unutulmadı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY), hayattaki en eski kabin memurunu unutmadı. 98 yaşındaki Jale Ayhan'ı kaldığı huzurevinde ziyaret eden THY personelleri, çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.
Türkiye’nin ilk kadın pilotu olan Sabiha Gökçen ile uçma fırsatı da bulanJale Ayhan, 7 yıl boyunca THY'de kabin memuru olarak görev yaptı. Şimdilerde Ankara Seyranbağlar Huzurevi’nde yaşamını sürdüren Ayhan'ı THY görevlileri ziyaret etti. Ziyaret karşısında çok mutlu olan Ayhan’a kırmızı ve beyaz renklerden oluşan bir çiçek ve çeşitli hediyeler verildi.
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