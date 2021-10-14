HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. En yaşlı Van kedisi 'Paşa' 14 yaşına girdi: Bizim için gurur verici

En yaşlı Van kedisi 'Paşa' 14 yaşına girdi: Bizim için gurur verici

14.10.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van kedi evi villasında özenle bakılan ve damızlıkta kullanılan 'Paşa' isimli orijinal Van kedisi, 14 yaşına girdi. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, ''Paşanın bu kadar uzun süre yaşaması bizim için gurur verici. İnşallah daha uzun süre yaşar” şeklinde konuştu.

En yaşlı Van kedisi 'Paşa' 14 yaşına girdi: Bizim için gurur verici

Türkiye’de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri özenle bakıldığı için uzun ömürlü oluyor. Özellikle aslan yürüyüşüyle dikkat çeken ‘Paşa’, 14 yaşına girerek kedi evinin en yaşlı kedisi oldu.

İHA muhabirine konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerin ortalama yaşının 9-10 yaş olduğunu belirtti. Kedilerinin uzun yaşamasının bakımla ilişkili olduğunu ifade eden Merkez Müdürü Prof. Dr. Kaya, “Bu kediler 20 yaşına kadar da yaşayabiliyor. Bu yüzden kedilere özenle bakılıyor. Çünkü koruma altında bir ırkı temsil ediyoruz. Buradaki kediler ne kadar uzun yaşarsa bizler de o derece mutlu oluyoruz. Özellikle damızlıkta kullandığımız bu kedilerden uzun süre yavru alama imkanı doğuyor. Bu yüzden buradaki hayvanlarda 14 yaş ve daha yukarısını görmek mümkündür” dedi.,

Screenshot_16

''PAŞA'NIN UZUN SÜRE YAŞAMASI GURUR VERİCİ''

Kedi evinde her hayvanın bir isminin olmadığı ama bazı kedilerin özellikleriyle ön plana çıktığını ve bu yüzden isim alabildiğine dikkat çeken Kaya, “Paşa’da bu kapsamda değerlendirdiğimiz bir kedidir. Van kedilerinin orijinaline yakın bir hayvandır. Bu yüzden damızlıkta kullanılıyor. Paşanın bu kadar uzun süre yaşaması bizim için gurur vericidir. İnşallah daha uzun süre yaşar” diye konuştu.
Gen yakınlığının oluşmasını geciktirmek adına bir kediyi üst üste sürekli damızlıkta kullanmadıklarını dile getiren Kaya, Paşa isimli kedinin de çok sayıda yavrusunun olduğunu kaydetti.

Screenshot_17

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar
PARTNERGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurduGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu
Görenleri şaşırtan anlar! Bu konvoy diğerlerinden çok farklıGörenleri şaşırtan anlar! Bu konvoy diğerlerinden çok farklı
Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Norveç'te oklu saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te oklu saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

MB kararı sonrası dolardan ilk tepki

MB kararı sonrası dolardan ilk tepki

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.