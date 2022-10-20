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EN YENİ 2022 CUMA MESAJLARI! Samimi ve etkili uzun, kısa Cuma mesajı sözleri!

20.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günlerinde müslümanların birbirine göndermek için aradığı cuma mesajları merak ediliyor. En yeni ve samimi dille yazılan cuma mesajları daha çok tercih ediliyor. Cuma mesajı sözleri insanların gününü güzel geçirmesine sebep olabiliyor. Her hafta birbirlerine yazılı, resimli cuma mesajı gönderenler yeni cuma mesajları arıyor. Sizler için en yeni 2022 cuma mesajlarını derledik.

EN YENİ 2022 CUMA MESAJLARI! Samimi ve etkili uzun, kısa Cuma mesajı sözleri!

Samimi ve etkili cuma mesajı sözleri cuma günlerinde paylaşılıyor. Müslümanlar mübarek cuma gününde birbirlerine cuma mesajı paylaşımı gönderiyor. Resimli ya da yazılı olarak paylaşılan cuma mesajları vatandaşların sosyal medya hesaplarında da sıkça yer alıyor. Her hafta cuma günü en yeni cuma mesajları araştırılıyor. İşte samimi, kısa, uzun ve etkili cuma günü mesajları...

– Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

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– Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

–Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim.

–Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

cumaassss

–Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

–Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz.PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) nurundan,şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin– Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

cuuumaaaaaa

–İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

–Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Ve bizi bugün sevdikIerimizden ayrı koyma. DuaIarınızı bekIer, hayırIı cumalar dilerim.

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