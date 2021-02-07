En Yüksek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzmir Karşıyaka’da

Yanındayız Derneği tarafından Türkiye’nin 81 ilinde yapılan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ araştırmasında eşitliğin en fazla olduğu iller İzmir, İstanbul, Çanakkale ve Ankara olduğu belirlendi. En kötü iller ise Ağrı, Mardin, Şırnak ve Şanlıurfa oldu. 81 ile bağlı 234 ilçeyi kapsayan araştırmada “İlçe düzeyinden başlayarak eşitsizliklerin görünür kılınması ve yerel düzeyde hizmet sunan kamu otoriteleri ve belediyelerle cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politika geliştirmelerine zemin sunacak bir diyaloğunun geliştirilmesi” hedeflendi. Endeks hazırlanırken Politik Katılım ve Karar Alma, Eğitim, Ekonomik Yaşam ve Kaynaklara Erişim ile Sağlık ve Spor başlıkları altında 27 parametreye bakıldı. Dernek yönetimi, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ni, resmî kurumlardan, kurumların internet sitelerinden alınan bilgiler ve TUİK verilerini derleyerek hazırladı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin En Fazla Olduğu Yer Karşıyaka Endekse yansıyan verilere göre, 4 ana başlığın ortalamasına göre toplumsal cinsiyet eşitliğinin en fazla olduğu ilk beş ilçe, İzmir’in Karşıyaka, İstanbul’un Kadıköy ve Bakırköy, Çanakkale’nin merkez ve Ankara’nın Çankaya ilçeleri olarak belirlendi. Sıralamadaki son 5 ilçe ise şöyle; Ağrı’nın Patnos, Mardin’in Nusaybin, Şırnak’ın Cizre ile Şanlıurfa’nın Suruç ve Akçakale ilçeleri.

‘Politik Katılım ve Karar Alma’da Doğu Alt Sıralarda Endekste araştırılan başlıklardan biri “Politik katılım ve karar alma” oldu. Bu başlık altında toplumsal cinsiyet eşitliği en fazla olan yerler sırasıyla; İstanbul’un Kadıköy, İzmir’in Karşıyaka, İstanbul’un Bakırköy, İstanbul’un Beylikdüzü ve Çanakkale’nin Merkez ilçeleri ilk 5 sırayı paylaştı. Bu başlık altında son 5 sırada ise Mardin’in Nusaybin, Diyarbakır’ın Yenişehir, Trabzon’un Akçaabat, Ağrı’nın Patnos ve Adıyaman’ın Kahta ilçeleri yer aldı. Eğitim Endeksinde İstanbul ve İzmir Önde Endeksin ‘Eğitim’ başlığı altında yapılan değerlendirmeye göre ise İstanbul’un Beşiktaş, İzmir’in Bornova, İstanbul’un Bahçelievler, İzmir’in Karşıyaka ile Muğla’nın Menteşe ilçeleri toplumsal cinsiyet eşitliğinin en fazla olduğu ilçeler olarak tabloda yer aldı. ‘Eğitim’ başlığının son 5 sırasını ise yine Güneydoğu’daki ilçeler aldı. Şanlıurfa’nın Akçakale, Suruç, Eyyubiye, Mardin’in Kızıltepe ve Şırnak’ın Silopi ilçeleri bu kategorideki son sıralarda yer aldı.

‘Ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim’ Doğu ve Güneydoğu En Sonda ‘Ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim’ başlığında ise İzmir’in Karşıyaka, Adana’nın Çukurova, Antalya’nın Konyaaltı, Mersin’in Yenişehir ile İstanbul’un Beşiktaş ilçeleri ilk 5 sırada yer aldı. Doğu ve Güneydoğu’daki Hakkari’nin Yüksekova, Siirt’in Merkez, Van’ın Tuşba, Şırnak’ın Silopi ve Mardin Nusaybin ilçeleri bu başlıkta da son sıraları aldı. Sağlık ve Sporda İlk Sıra Gaziantep’in ‘Sağlık ve spor’ alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin en fazla olduğu 5 ilçe ise şöyle belirlendi: Gaziantep Şahinbey, Yalova merkez, Gaziantep Şehitkamil, Gaziantep Nizip ve Bolu merkez. Bu başlık altında da son 5 sırayı yine Doğu ve Güneydoğu’daki ilçeler aldı. Hakkari’nin Yüksekova, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu, Batman’ın merkez, Şanlıurfa’nın Suruç, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçeleri bu kategorinin son sıralarında yer aldı. Yanındayız Derneği: “Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Kaplumbağa Hızıyla Yol Alıyor” Yanındayız Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger, Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde kaplumbağa hızıyla yol aldığını belirterek, “Toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler alanında henüz kayda değer bir ilerleme kaydedilmiş değil. Cinsiyet eşitsizliği Türkiye’nin toplumsal gelişimini engelliyor. Kadınların ve erkeklerin, eğitim, sağlık, istihdam, politik güç ve katılım konularında eşit ve ayrımcılıktan uzak haklara sahip olması sadece kadınların refahı ve yaşam standartlarının iyileşmesi için değil, tüm toplumun refahı için gereklidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ülke düzeyinde ortaya koyan endeks, ülke içinde farklı coğrafi alanlar arasında eşitsiz bir şekilde dağılmış olan şiddet, eğitime erişim, siyasal katılım, istihdam düzeyi gibi toplumsal durumları bize net bir şekilde gösteriyor. Endeks bize toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilçeler bazında ne düzeyde olduğunu ortaya koyarken, öte yandan Türkiye geneli ile karşılaştırmaya imkân vermektedir. Böylece ilçe bazında toplumsal cinsiyet eşitliğinin iyileştirilmesi için doğru ve etkili politika üretilmesine olanak sağlamaktadır” dedi.