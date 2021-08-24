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  4. En zehirli örümcek türü Samsun'da görüldü! Eşini yiyerek besleniyor

En zehirli örümcek türü Samsun'da görüldü! Eşini yiyerek besleniyor

24.08.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde nadir görüldüğü belirtilen ve çok zehirli olduğu öğrenilen "argiope lobata" türü örümcek Samsun'da görüntülendi. Türkiye'deki en zehirli örümcek türlerinden biri olan ve yaşam alanının genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya olduğu öğrenilen bu örümcek türü eşini yiyen dişileriyle meşhur.

En zehirli örümcek türü Samsun'da görüldü! Eşini yiyerek besleniyor

Doğada kendi imkanlarıyla vahşi hayatı görüntüleyen doğa araştırmacısı aynı zamanda polis memuru Caner İnan bu kez ise dünya üzerinde nadir görüntülen "argiope lobata" örümceğini fotoğrafladı.

Bafra ilçesinde bulunan ormanlık alanda görüntülenen ve farklı desenleri ile oldukça ilgi çekici olan "argiope lobata" türü örümceğin oldukça zehirli olduğu biliniyor.

EŞLERİNİ YİYORLAR

Araştırılan bilgilere göre Türkiye'deki en zehirli örümcek türlerinden biri olan ve yaşam alanının genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya olduğu öğrenilen bu örümcek türü eşini yiyen dişileriyle meşhur. Dişiler 2,5 santimetreye kadar olabiliyor. Erkekler ise daha küçük boyutlarda kalıyor. Karın kısmındaki lopları karakteristik özellikleri yansıtıyor. Ayrıca ağlarında daha kalın ağ kısımları dikkati çekiyor. Bu örümcek türü, Türkiye'de nadir de olsa Doğu Akdeniz, Marmara ve Ege Bölgelerinde de görülüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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