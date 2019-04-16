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'En zehirli yılanlar' sergilendi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2019 09:03 | Son Güncelleme

Dünyanın farklı bölgelerinden 40'a yakın zehirli yılan, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de sergilendi. Yılanların Mucizevi Dünyaları Projesi kapsamında açılan Dünyanın En Zehirli Yılanları Sergisi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yoğun ilgisine maruz kaldı.

Neven Vrbanic'in evinde beslediği yılanlardan oluşan serginin en çok ilgi göreni, 4 metre uzunluğunda 'Elvis' isimli kral kobra oldu.
Haziran ayına kadar ziyaret edilebilecek sergide ayrıca kara mamba, engerek, piton ve çıngıraklı yılan türleri de bulunuyor. Dünyanın farklı bölgelerinden 40'a yakın zehirli yılan, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de sergilendi.

'En zehirli yılanlar' Zagreb'de sergilendi

Haziran ayına kadar ziyaret edilebilecek sergide ayrıca kara mamba, engerek, piton ve çıngıraklı yılan türleri de bulunuyor.
Dünyanın farklı bölgelerinden 40'a yakın zehirli yılan, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de sergilendi.
Yılanların Mucizevi Dünyaları Projesi kapsamında açılan Dünyanın En Zehirli Yılanları Sergisi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yoğun ilgisine maruz kaldı.
Neven Vrbanic'in evinde beslediği yılanlardan oluşan serginin en çok ilgi göreni, 4 metre uzunluğunda "Elvis" isimli kral kobra oldu. Haziran ayına kadar ziyaret edilebilecek sergide ayrıca kara mamba, engerek, piton ve çıngıraklı yılan türleri de bulunuyor.
Vrbanic, açılışta yaptığı konuşmada, serginin amacının, insanların yılanlara karşı algısını değiştirip bu hayvanları insanlara daha yakın kılmak olduğunu söyledi.
Ziyaretçilere yılanlar hakkında bilgiler veren Vrbanic, "Zehirli yılan beslemek için belli bir ruhsata sahip olmak gerek. Ben 7 yaşımdan beri yılanlara meraklıyım. Dünyanın dört bir yanında yılanlarla ilgilenen arkadaşlarım var ve sahip olduğumuz türleri değiştiriyor, koleksiyonumuzu büyütüyoruz." dedi.
Vrbanic, bugüne kadar hayatını tehlikeye atacak bir durumla karşılaşmadığını belirterek, "Ufak tefek yılan sokmaları oldu ama neyse ki hiçbiri ciddi değildi." ifadelerini kullandı.
2013'te başlatılan proje kapsamında Zagreb ve Zadar şehirlerinde belli aralıklarla düzenlenen sergileri bugüne kadar 80 bine yakın insan ziyaret etti.
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Anahtar Kelimeler:
Zagreb Hırvatistan Dünyanın En Zehirli Yılanları Sergisi

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