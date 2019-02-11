HABER

En zengin 400 Amerikalının serveti 150 milyon yetişkininden fazla

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 00:52 | Son Güncelleme

Dünyadaki Eşitsizlik Veritabanı raporunda, en zengin 400 Amerikalının mal varlığının, ülkenin yüzde 60’ına denk gelen en alt kesimindeki 150 milyon yetişkinin servetinden daha fazla olduğu belirtildi

Servet eşitsizliği üzerine yapılan bir çalışmada, 1980’lerin başından bu yana en zengin 400 Amerikalının, ülkedeki mal varlıklarını üçe katladığı belirlendi.

California Üniversitesi ekonomisti Gabriel Zucman tarafından hazırlanan Dünyadaki Eşitsizlik Veritabanı raporunda, ABD'nin üst zengin ile alt kesimleri arasındaki farkın daha da açıldığına işaret edildi.

Raporda, ABD nüfusunun yüzde 0,00025’ine tekabül eden en zengin 400 Amerikalının mal varlığının, ülkenin yüzde 60’ına denk gelen en alt kesimindeki 150 milyon yetişkinin servetinden daha fazla olduğu vurgulandı.

Rapora göre, söz konusu yüzde 60'lık en alt kesimin ülke servetindeki payı 1987’de yüzde 5,7 iken 2014’te 2,1’e geriledi.

Zucman raporunda, zenginlerin mal varlıklarının tespitinde araç, mobilya gibi şahsi eşyalarının sayımı zor olduğu için servetlerine dahil edilmediği not edilerek, ayrıca “Birçoğu varlıklarını offshore vergi barınaklarında gizlediğinden, son on yılda ultra zenginlerin gerçek servetini hesaba katmak daha zor hale geldi.” ifadelerine yer verildi.

Servetin küçük bir kesimin elinde birikmesinin, alt ve orta sınıf ailelerdeki güvenlik duygusunu aşındırdığı uyarısı yapılan raporda, gücün, zenginliklerini her geçen gün siyaseti etkilemek için kullanan ülkedeki milyarderlerin elinde biriktiğine ve bu kişilerin siyasi dengeyi kendi lehlerine değiştirdiklerine vurgu yapıldı.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Rusya’da kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildiRusya’da kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi
Kartal'da yıkımına başlanan 10 katlı apartman sakini konuştuKartal'da yıkımına başlanan 10 katlı apartman sakini konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünyadaki Eşitsizlik Veritabanı En Zengin 400 Amerikalı Gabriel Zucman

En Çok Okunan Haberler

Pelin Akil: Doktor da biz de şok olduk

Pelin Akil: Doktor da biz de şok olduk

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Askerden izne gelmişti! Kahreden haber

Askerden izne gelmişti! Kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

Artvin'den kahreden haber! Askerden izne gelmişti...

Askerden izne gelmişti! Kahreden haber

Bakan Murat Kurum'dan çöken binaya ilişkin açıklama: Bölgede kentsel dönüşümü başlatacağız

Bakan duyurdu! Riskli binalarla ilgili resmi açıklama: Yıkılacak

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi inşaatını inceledi! İşçilere simit ve kestane ikram etti

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.