En zor bayram! Vaka sayısının en çok olduğu illerden...

Diyarbakır’da iki gün önce koronavirüs tespit edilen Halis B., Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Halis B., ailesiyle bayramlaşamadı. Akrabaları kendisine sürpriz yaparak tedavi gördüğü Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nin önüne geldi.

EL SALLAYIP ARAYARAK BAYRAMLAŞTILAR

Tedbir amaçlı içeri girmeyen akrabaları, Halis B.’ye dışarıdan el sallayıp telefonla arayarak bayramlaştı. Akrabaları, Halis B.’ye moral olması için hastaneye geldiklerini ve buradan bayramını kutladıklarını söyledi. (İHA)

