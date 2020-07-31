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En zor bayram! Vaka sayısının en çok olduğu illerden...

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 17:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören hastalar, yakınlarının Kurban Bayramı'nı pencereden el sallayarak kutladı.

En zor bayram! Vaka sayısının en çok olduğu illerden...

Diyarbakır’da iki gün önce koronavirüs tespit edilen Halis B., Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Halis B., ailesiyle bayramlaşamadı. Akrabaları kendisine sürpriz yaparak tedavi gördüğü Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nin önüne geldi.

EL SALLAYIP ARAYARAK BAYRAMLAŞTILAR

Tedbir amaçlı içeri girmeyen akrabaları, Halis B.’ye dışarıdan el sallayıp telefonla arayarak bayramlaştı. Akrabaları, Halis B.’ye moral olması için hastaneye geldiklerini ve buradan bayramını kutladıklarını söyledi. (İHA)

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