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"En zor günlerde birbirimize ve ülkemize sahip çıkan bir milletiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar: - "Ülkemiz güçlü bir ülke, millet olarak güçlü bir milletiz. En zor günlerde birbirimize ve ülkemize sahip çıkan bir milletiz"

Türkiye Yol-Yapı-İnşaat İşçileri (Yol-İş) Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, "Ülkemiz güçlü bir ülke, millet olarak güçlü bir milletiz. En zor günlerde birbirimize ve ülkemize sahip çıkan bir milletiz." dedi.

Ağar, sendikanın Kastamonu 1 Nolu Şubesi'nin Karayolları Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen genel kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'de sendikal hareketin her geçen gün zayıfladığını savundu.

Yol-İş Sendikasının geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 190 bin üyesinin bulunduğunu belirten Ağar, bugün ise 50 bin civarında üyeleri kaldığını anlattı.

Türkiye'nin nüfusu 50 milyon iken 180 bin üyeleri olduğuna işaret eden Ağar, "Ülkemiz 80 milyon, 50 bin üyemiz kalmış. 1980'li yıllarda örgütlenme yüzde 80 iken, şimdi yüzde 10'lara düşmüş. Karayollarında 30 sene önce 40 bin çalışan kadrolu işçi varken, bugün bizim gayretimizle 18 binlere çıkmış. Duble yollar yokken, otoyollar yokken Karayollarının çekirdek 40 bin kadrosu var. Biz kadroya aldırmasaydık arkadaşlarımızı, bugün Karayollarında bin 500 kişi vardı." ifadelerini kullandı.

Ağar, Türkiye'nin zor günler yaşadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu ülkeye hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Onu bunu öteleyerek, onu bunu suçlayarak hiçbir yere varamayız. Ülkenin gündeminde olan ekonomik krizi birlik ve beraberlik içerisinde, el ele, omuz omuza vererek atlatmak durumundayız. Ülkemiz güçlü bir ülke, millet olarak güçlü bir milletiz. En zor günlerde birbirimize ve ülkemize sahip çıkan bir milletiz. İnşallah bu krizi birilerini suçlayarak değil, birliktelik içerisinde ülkenin başından def ederiz."

Tarımın önemine değinen Ağar, bu nedenle tarıma önem vermek gerektiğini söyledi.

Eşit işe eşit ücret ödenmesi konusunun da geliştirilmesi gerektiğini aktaran Ağar, şunları kaydetti:

"Özel idareleri 2017'nin sonuna kadar bütünşehir yapacaklardı. Yine bizim gayretimizle muhtarların tamamından dilekçe alarak dosya yaptık. Dosyaların birini Cumhurbaşkanına, birini Başbakana, birini de Sayın Süleyman Soylu'ya verdim. Sayın Bakanımıza, 'Bizim köylümüz hizmeti devletinden bekler. Sarı arabayı köyünde görmek ister. Bizim köylümüz aç kalır, susuz kalır. (Allah devletimize zeval vermesin) der'. dedim. Bütünşehir konusu kalktı. İnşallah tekrar gündeme gelmez. "

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KASTAMONU Olağan Genel Kurul Ramazan Ağar Türkiye Yol-Yapı-İnşaat İşçileri Yol-İş

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