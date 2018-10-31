"En zor kemik iliği nakillerinin yapıldığı merkez konumundayız"

"Bu yılın ilk 10 ayında 100 nakil yaptık. Nakil yapılan hastaların 60'ını il dışından gelenler oluşturuyor. Yıl sonu kök hücre nakli hedefimiz 120. Büyük bir ihtimal kök hücre naklinde kamu hastaneleri arasında ilk sırada olacağız. Hastaların 45'ine allojenik (başkasından alınan) kök hücreler ile nakil yapıldı ve bu hastaların 7'si akraba dışı, 3'ü ise 'haploidentik' adı verilen kısmi uyumlu vericiden alınan kök hücrelerle yapılan nakiller. Bunlar komplikasyonu fazla olan zor nakiller. En zor kemik iliği nakillerinin yapıldığı bir merkez konumundayız. 2010'dan bugüne kadar 500 hastaya kök hücre nakli yaptık."

Kök hücre nakillerinin büyük kısmını özel hastanelerin yaptığını belirten Erkurt, şöyle devam etti:

Merkezde yılın 10 aylık döneminde 100 hastaya kök hücre nakli gerçekleştirilirken, yapımı devam eden Onkoloji Hastanesinin 2019'un ikinci yarısında faaliyete geçmesiyle nakil için yurt dışından da hasta kabul edilmesi hedefleniyor.

- "Türkiye'nin en büyüğü olmaya aday olacağız"

Prof. Dr. Erkurt, 2017 yılında Türkiye'de yaklaşık 4 bin 400 kök hücre nakli yapıldığını dile getirerek, bu nakillerin 4'te 3'ünü özel hastanelerin gerçekleştirdiğini kaydetti.

Merkezde sosyal güvencesi bulunan hastalardan fark ücreti almadıklarını aktaran Erkurt, Sosyal Güvenlik Kurumunun allojenik nakillere 92 bin, akraba dışı nakillere 181 bin, haploidentik nakillere ise 169 bin lira ödeme yaptığını ifade etti.

Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde hizmet verecek Onkoloji Hastanesinde de çalışmaların devam ettiğini anlatan Mehmet Ali Erkurt, şunları kaydetti:

"2019'un Temmuz ayında Onkoloji Hastanesinin açılması planlanıyor. 210 yataklı hastaneden bize 96 yatak verilecek. Hastane bünyesinde 24 kemik iliği nakli odası, 72'de tek kişilik hematoloji servis odası, son sistem teknolojiye sahip olacak şekilde hazırlanacak. Böylece Türkiye'nin en büyük kök hücre merkezlerinden biri olmaya aday olacağız. Yeni hastanenin hizmete girmesinin ardından sağlık turizmi kapsamında çevre ülkelerden başlayarak yabancı hastalara da sağlık hizmeti vereceğiz. 2019'daki hedefimiz mezenkimal kök hücre kullanımına geçmek. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor."