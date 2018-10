"En zor kemik iliği nakillerinin yapıldığı merkez konumundayız"

- "Kök hücre nakli bir süreç"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hemotoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Kaya ise 12 yataklı ünitede sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Merkezde Malatya dışından gelen hastalara da hizmet verdiklerine dile getiren Kaya, "Hastadan, hastanın kardeşinden veya TÜRKÖK'ten aldığımız kök hücrelerle sağlık hizmeti veriyoruz. Kök hücre nakli bir süreç. Hastalığın tedavisi yapıldıktan sonra kemoterapi uygulanıyor. Kemoterapi süresi hastalığa göre değişiyor. Kemoterapinin ardından hastanın kendinden veya donörden alınan kök hücreyi hastaya damar yoluyla veriyoruz. Bu hücrelerin hastanın vücuduna yerleşerek, yenileme süreci bazı hastalarda bir ayda tamamlanıyor. Kök hücre nakli bir günlük bir süreç değil." dedi.

Kök hücre nakli olan lösemi hastası 21 yaşındaki Keleş Turhan da bir yıl önce kendisine kanser tanısı konulduğunu anlatarak, "Bir aydır merkezde tedavi görüyorum. Kök hücre nakli yapıldı, şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Ailemdekilerin kök hücreleri uyum sağlamadığı için TÜRKÖK'ten hücre geldi. Naklin ardından kendimi daha canlı hissediyorum. TÜRKÖK'e ve bağışçılara teşekkür ediyorum. Yeni bir hayat verdiler bana. Her nakil 'bir can' demek." şeklinde konuştu.