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En zorlu parkurlarda yol arkadaşınız olacak Salomon Alphacross 5 GTX indirime girdi
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En zorlu parkurlarda yol arkadaşınız olacak Salomon Alphacross 5 GTX indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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Doğada özgürlüğü hissetmeye ve her adımda güvenle ilerlemeye hazır mısınız? Yürüyüşe çıkarken ihtiyacınız olan güven ve konforu her adımda hissettiren bir ayakkabı, size yolları aşmanız için ilham verebilir. Her adımını güvenle atmak ve maceranın tadını çıkarmak için ideal bir eşlikçi arıyorsanız Salomon Alphacross 5 GTX bugüne özel indirime girdi. Hem günlük yürüyüşlerin hem de zorlu trekking rotalarının üstesinden gelmenize yardımcı olacak ayakkabıyla ilgili detaylar aşağıda...

Yürüyüş, hem bedeni hem de zihni dinlendiren en keyifli aktivitelerden biri. Farklı zorluk seviyelerindeki parkurlarda rahatlıkla hareket edebilmek için doğru ekipmana sahip olmak ise büyük önem taşıyor. Salomon Alphacross 5 GTX, sunduğu üstün özellikler sayesinde hem şehir içindeki yürüyüşlerde hem de zorlu doğa parkurlarında vazgeçilmeziniz olacak. Üstelik, şu an 1500 TL özel indirimle sahip olabileceğiniz ayakkabı ile yürüyüşlere daha da keyifle çıkacaksınız. Salomon Alphacross 5 GTX ile tanışmak ve tüm özelliklerini öğrenmek için okumaya devam edin.

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz o ayakkabı: Salomon Alphacross 5 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Salomon Alphacross 5 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Salomon Alphacross 5 GTX, her türlü arazi koşulunda size güven veren, su geçirmez bir yürüyüş ayakkabısı. Gore-Tex membrana sahip olması sayesinde ayaklarınızı kuru tutarken, Contagrip kauçuk taban ise çamurlu ve kaygan zeminlerde bile mükemmel tutuş sağlıyor. Fuze Foam orta taban ise her adımda enerji dönüşümü sağlayarak yorgunluğunuzu azaltıyor. Aktif koşular veya spontane maceralar için uygun olan Salomon Alphacross 5 GTX, hem dayanıklı hem de şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Ayakkabının yumuşak astarı ve rahat kalıbı sayesinde uzun yürüyüşlerde bile konforunuzdan ödün vermezsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tek kelimeyle harika hafif sağlam ve su geçirmez..."

  • "Tabanı çok rahat, son derece hafif, ayağınızda yokmuş gibi ve ayağı hiç yormuyor, bu modeli tercih etmemim sebebi asfaltta kullanıyor olmam, patikada kullanacaksanız diğer modelleri tercih etmelisiniz."
Ürünü İncele

Gülümseten Kasım başladı! Görsele tıklayarak indirim sayfasına ulaşabilirsiniz

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Bu içerik 1 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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