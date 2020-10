Enam suresi meali, Türkçe okunuşu, Enam suresi fazileti ve sırları

Enam suresinin dileklerin kabul olabilmesini sağlayan çok kıymetli bir dua olduğu söylenebilir. Enam suresinin ayetlerinde gökleri ve yeri yaratan Allah’ın her şeyi gördüğüne ve bildiğine, Allah’tan başka bir yaratıcı olmadığına, insanın yaratılışından kıyamet gününe kadar pek çok bilgiye yer verilmiştir. Anlamlarını daha iyi kavrayabilmemiz için Enam suresi Türkçe okunuşu da oldukça önemlidir.

Arapça bir kelime olan Enam, yaratılmış bütün canlılar anlamına gelir. Bir diğer anlamı da "halk" demektir. Deve, sığır ve koyun gibi hayvanların Allah tarafından insanlara fayda için yaratıldığı ancak bazı inanmayanların bu hayvanlara taptığından bahsedildiği için bu sure Enam adını almıştır. Enam suresinde Allah'a ve Peygambere inanmanın ve iman etmenin önemine, yaratılışa, ahiret hayatına, putlara inanmanın kabul edilemez olduğuna, Allah'ın kudreti, adaleti ve merhametine dair birçok örnek ve bilgiye yer verilmiştir.

Enam Hangi Surede Yer Alır?

Enam, Kuranı Kerim'in altıncı suresidir. Sure ismini 136. 138. ve 139. ayetlerde yer alan enam kelimesinden almıştır.

Enam Suresi Nerede İndirilmiştir?

Rivayetlere göre Enam suresi Mekke devrinin sonlarına doğru, bir gecede inmiştir. Bir hadise göre Enam suresinin inişine 70 bin melek eşlik etmiş ve gökyüzü meleklerle kaplanmıştır. Bunun üzerine Peygamber Efendimizin secde ettiği söylenir. Mekke topraklarında indirilen Enam suresinin 91, 92, 93, 151, 152 ve 153. ayetlerinin de Medine’ye indiğine yönelik bazı rivayetler bulunur.

Enam Suresi Kaç Ayetten Oluşuyor?

Enam suresi her biri birbirinden kıymetli 165 ayet-i kerimeden oluşuyor.

Enam Suresi Ne İçin Okunur?

İslam alimleri Enam suresi okumanın her Müslüman için büyük önem arz ettiğini belirtirler. Bununla birlikte Enam suresi okumanın insana sağlayacağı çok mühim faydalar da bulunuyor. İsteklerimizin ve dileklerimizin kabul olması için bu sureyi okuyabiliriz. Enam suresi okumak, hastalıklardan kurtulmak için de çok doğru bir yöntemdir. Enam suresini okuyarak kazançlarımızın ve rızkımızın artmasını da sağlayabiliriz.

Enam Suresi Ne Zaman Okunur?

Enam suresi istediğimiz her an okuyabileceğimiz ve bizlere sayısız fayda sağlayacak önemli bir duadır. Şafi mezhebinin önderi İmam Şafi, Enam suresini sabah akşam yedi defa okuyanların ağrı ve hastalıklardan korunabileceğini söylemiştir. Enam suresinin ilk 3 ayetini her sabah okuyan kişiye Allah tarafından korunması için 70 bin melek gönderildiği de rivayet edilir.