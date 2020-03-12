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  4. End of Days isimli kitapta şoke eden koronavirüsü kehaneti!

End of Days isimli kitapta şoke eden koronavirüsü kehaneti!

İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2020 15:54 | Son Güncelleme

2008 yılında basılan End of Days isimli kitapta koronavirüsünden bahsedildiği görüldü. Türkçe'ye 'Günlerin Sonu' olarak çevrilen kitapta dünyanın sonu ile ilgili öngörü ve kehanetler yer alıyor.

'End of Days' adlı kitapta koronavirüsü ile ilgili şu sözlere yer veriliyor: "2020'de akciğerlere ve bronşlara saldıran ve tüm bilinen tedavilere direnen ciddi bir zatürre benzeri hastalık dünyaya yayılacak. Hastalığın kendisinden daha şaşırtıcı olan şey, aniden geldiği kadar hızlı bir şekilde yok olacağı gerçeğidir, 10 yıl sonra tekrar saldıracak ve o zaman tamamen ortadan kalkacak."

Yetkililer İtalya, Güney Kore ve İran'da salgınla uğraşırken, bir yandan da virüsün kökeni hakkında söylentiler yayılmaya devam ediyor.
Komplo teorisyenleri şimdiye kadar virüsün 16. yüzyıl kahinlerinden Nostradamus'un tahmin ettiğini ve İncil'de yer aldığını iddia etti. Öte yandan koronavirüsün, Çin Wuhan'daki bir laboratuvarda kazara serbest bırakılan çok gizli bir biyo-silah olduğu iddia edildi.
İnsanlar, koronavirüsü araştırırken, kurgu çalışmalarına da baktı. Buna bağlı olarak, yazar Dean Koontz'un 1981 yılında çıkan 'The Eyes of Darkness' adlı romanında Wuhan-400 adlı bir koronavirüs hastalığının yazdığı görüldü.

"10 YIL SONRA TEKRAR SALDIRACAK"

"10 YIL SONRA TEKRAR SALDIRACAK"
2020 yıllarında ölümcül bir salgının patlak vereceğini tahmin ettiği iddia eden bir başka yazar da Sylvia Browne oldu. Dünyanın sonu ile ilgili tahminler ve kehanetler kitabında, dünyayı tahrip eden bir pnömoni (zatürre) salgınından bahsediliyor.
Kitapta şu ifadelere yer veriliyor: "2020'de akciğerlere ve bronşlara saldıran ve tüm bilinen tedavilere direnen ciddi bir zatürre benzeri hastalık dünyaya yayılacak. Hastalığın kendisinden daha şaşırtıcı olan şey, aniden geldiği kadar hızlı bir şekilde yok olacağı gerçeğidir, 10 yıl sonra tekrar saldıracak ve o zaman tamamen ortadan kalkacak."
Pek çok kişi kitaptaki bu kısa pasajdan yola çıkarak, dünyayı etkilemeye devam eden koronavirüs salgınını, kitaptaki durumla bağdaştırdı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4 BİN 638

KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4 BİN 638
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 638 oldu. Virüs bulaşan hasta sayısı 126 bin 258´e çıkarken, 68 bin 266 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 354 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 7 bin 126 arttı.
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs End Of Days Günlerin sonu kitap Kehanet

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