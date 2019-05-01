Endemik çiçeklerin kadim kent Diyarbakır'da görsel şöleni

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Ev sahipliği yaptığı onlarca medeniyetin izini taşıyan, zengin kültürel dokusuyla göz kamaştıran Diyarbakır'da, endemik çiçekler, "Ovabağ Geveni", "Diyarbakır Geveni", "Kabamayasıl", "Dicle Koruğu" ve "Bey Çiviti" görsel şölen sunuyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve türbeleri ile ilgi gören kadim kent, sahip olduğu doğası ve nadide bitki türleri ile de güzel manzara oluşturuyor.

Bu bitkiler arasında bölgede nadir görülen, kayalıklar arasında baş gösteren, Ergani ilçesindeki Zülküf (Zülkifl) Peygamber Türbesi'nin bulunduğu alanda yetişmesi nedeniyle "Makam çiçeği" olarak adlandırılan çiçek de ilgi görüyor.

İlkbahar yağmurlarının ardından renk cümbüşüne bürünen tarihi kentteki endemik bitkiler, Dicle Üniversitesi (DÜ) öncülüğünde yürütülen "Diyarbakır'ın Biyolojik Çeşitliliği Envanter Çalışması" kapsamında kayıt altına alınıyor.