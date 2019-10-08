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Endemik tür 'Tavas kurbağası' tel örgüyle korunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 15:12 | Son Güncelleme

 DÜNYADA sadece Denizli'nin Tavas ilçesinde görülen, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Tavas kurbağası'nın koruma altına alınması için toplantı yapıldı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DÜNYADA sadece Denizli'nin Tavas ilçesinde görülen, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Tavas kurbağası'nın koruma altına alınması için toplantı yapıldı. Pamukkale Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyeleri Zooloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Düşen, Tavas kurbağasının korunması için canlının yaşam alanının çevresinin tel örgüyle kapatılacağını açıkladı.

Tavas ilçesine bağlı Akdağlar Çakıroluk mevkisindeki sulak alanda yaşayan Tavas kurbağaları, 1960 yılında Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Baran tarafından keşfedilip, bilim dünyasına tanıtıldı. Henüz 20 yaşındayken yeni bir endemik tür keşfeden Baran, dünyada sadece bu bölgede yaşadığı tespit edilen kurbağaların ismini 'Rana Tavasensis', Türkçe ismiyle yaşadıkları yerin ismi olan 'Tavas kurbağası' koydu.

Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Zooloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Düşen, Botanik ve Sistem Uzmanı Prof. Dr. Olcay Düşen ile Ekolog Prof. Dr. Eyüp Başkale, 2010 yılında bölgede tekrar inceleme yaptı. Bilimsel araştırmalar sonucunda, Tavas kurbağalarının sayılarının oldukça azaldığı belirlendi. Akdağlar'da 10 dekar sulak alanda yaşayan ve sayıları yaklaşık 100'e yakın olan türü korumak için akademisyenler harekete geçti. Kurbağaların korunması ve neslinin yaşatılabilmesi için Pamukkale Üniversitesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğinde eylem planı hazırlandı. Yaklaşık 6 aylık arazi çalışması tamamlandı. Kentteki bir otelde, türün neslinin devamı için neler yapılacağının görüşüldüğü 'Tür eylem planı toplantısı' yapıldı.

Prof. Dr. Serdar Düşen, "Yaptığımız çalışmalarda endemik Rana Tavasensis kurbağalarının birey sayısının kritik seviyeye düştüğünü gözlemledik. Önümüzdeki 5 yıl süresinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber faaliyetler yürüterek, kurbağanın neslinin tükenmemesi adına çalışacağız. Bölgede bir koruma alanı oluşturacağız. Kurbağaların yaşadığı alan insan girişine ve tahribatına açık bir nokta. Yakın zamanda bölge koruma altına alınacak. Tel örgüyle etrafı çevrilerek, insan ve hayvan girişine kapatılacak. Böylelikle tür üzerindeki baskı azaltılarak birey sayısı arttırılacak" dedi.

Kurbağa sayısında 5 yıl içerisinde kademeli bir artış beklediklerini ifade eden Ekolog Prof. Dr. Eyüp Başkale ise, "Türün devamı hakkında bir uçurumun eşiğine geldik. Ya hepsi yok olup gidecek, ya da koruma çalışmalarıyla biz bu türün devamını sağlayacağız. Elimizden geldiği kadar doğal sürece müdahale etmeden yapacağımız birey sayısını arttırmak istiyoruz" diye konuştu.

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