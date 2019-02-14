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Ender rastlanan kitleden ameliyatla kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:35 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da karın ağrısı şikayetiyle doktora başvuran E.U.'nun (19) kalçasında makatla vajina arasındaki noktada, çok ender rastlanan kitle tespit edildi.

Ender rastlanan kitleden ameliyatla kurtuldu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- İSTANBUL'da karın ağrısı şikayetiyle doktora başvuran E.U.'nun (19) kalçasında makatla vajina arasındaki noktada, çok ender rastlanan kitle tespit edildi. E.U., Denizli'de bir özel hastanede laparoskopik yöntemle ameliyat edildi, kist temizlendi.
İstanbul'da oturan üniversite öğrencisi E.U., şiddetli karın ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. Yapılan muayene ve testlerde 'Tailgut' adı verilen ve çok ender görülen bir kitle tespit edildi. E.U.'nun, kalçasında makat ile vajina arasındaki noktada bulanan kitle, ulaşılması zor ve riskli olduğu için İstanbul'da gittiği doktorlar ameliyata sıcak bakmadı. Ailesiyle birlikte Denizli'ye gelen E.U., Özel Sağlık Hastanesi'nde laparoskopik ameliyatlar konusunda deneyimli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Yunus Aydın ile görüştü. Yapılan detaylı tetkik ve incelemelerde yaklaşık 6 santimetre büyüklüğündeki kitlenin açık ameliyatla ulaşılamayacak bir noktada olması nedeniyle, laparaskopik ameliyata karar verildi. Bu vakada dünyada 200-300, Türkiye'de ise 15 kişiye gerçekleştirilen laparaskopik ameliyatla kist temizlendı.
SAĞLIK LİTARATÜRÜNE GİRECEK ENDER VAKALARDAN
Yapılan ameliyatla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Yunus Aydın, kistin türü açısından çok ender rastlanan bir vaka olduğunu belirterek, "Kistin bulunduğu yer, türü kadar nadir bir bölgede, riskli bir noktada. Kist zamanla büyüyerek kadın hastalıklarına sebep olabilir ve dışkılamada ağrılara neden olur. Yaptığımız araştırmada, bu vakanın laparaskopik yani kapalı yöntemle yapılmış ameliyat sayısı literatürde 200 ile 300 civarında, Türkiye'de ise 15 vakadan biri olan hastayı da biz ameliyat ettik. 2 yıl önce de aynı şekilde kist olan bir hastamızı, Türkiye'de ilk kez biz ameliyat ederek sağlığına kavuşturduk. Bir doktorun meslek hayatı boyunca karşılaşacağı nadir vakalardan. Hastamızı sorunsuz 150 dakika süren başarılı bir ameliyatla tedavi edip, sağlığına kavuşturduk. Ameliyatın 4'üncü gününde taburcu ettik" dedi.

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Ender rastlanan kitleden ameliyatla kurtulduEnder rastlanan kitleden ameliyatla kurtuldu

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