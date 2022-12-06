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Ender Saraç'a eşi Benan Saraç'tan büyük şok! Ağzını bozup ifşa etti: Ender kendine gel yavrum

06.12.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, gündemden düşmüyor. Bu defa ünlü doktor ve yazar Ender Saraç, gecede yaşanan olayla gündemde! Ünlü doktorun eşi Benan Saraç, eşinin fotoğraflarını paylaşarak, Astrolog Aygül Aydın ile yasak ilişki yaşadıklarını iddia etti. Benan Saraç'ın iddiaları sosyal medyada tartışma yarattı.

Ender Saraç'a eşi Benan Saraç'tan büyük şok! Ağzını bozup ifşa etti: Ender kendine gel yavrum

Geçtiğimiz gün gerçekleşen 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, konuşulmaya devam ediyor. Ünlü doktor ve yazar Ender Saraç, geceye eşi yerine Astrolog Aygül Aydın ile katılınca, Saraç'ın eşi Benan Saraç, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

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"ENDER KENDİNE GEL YAVRUM"

Benan Saraç, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Beni yine yalnız bırakıp, şu kadını davetten içeri sokarken, benim için 'Boşver Şizofren' dedi. Nasıl yani? Pardon! Ender kendine gel yavrum! Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor. Ben yolumda sessiz yürümüyorum. Kimseye de tamah etmiyorum. S... gidin şimdi!

"ADAM OLMAYI ÖĞRENECEKSİN"

Tahmin edileni yapmıyorum. Lakin sen adam olmayı, konuşmamayı öğreneceksin. Gel bakalım meydandayım. Bu kadar insanın karşısında çekiniyor muyum bakalım!" diyerek tepkisini gösterdi.

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"DM'DEN TANIŞMIŞ, BENDEN GİZLEMİŞ..."

Paylaşımına devam eden Benan Saraç; "Eşim beni yine yalnız bırakırken, başka bir kadınla içeri giriş yaptı. Evvelden planlı, süslü püslü... Kimmiş bu düşük segment ajanda! Bilmem ne gazetesinde olduğu için küçük menfaatler uğruna peşine takılmış! Kadınla ben evvelden tanışmış olmama rağmen ve bende telefon numarası da olmasına rağmen benden istenmemiş ve birbirleriyle DM'den tanımış, benden gizlemiş insanlar...
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"BANA İŞİM VAR DİYOR..."

Menfaat, menfaat... Ben diyorum ki eşime 'Davete beraber gidiyoruz değil mi?' Bana diyor, 'işim var'! Bravo ayakta alkışlıyorum sizi! Hakkımda söylediğiniz şizofren laflarınızı duydum. Rezalet... Sen çok başarılı astrolog olsan zaten bizi iyi görür, yorumlardın... Yorumla şimdi bakalım beni! Benim kadar mert misin bakalım! "

Benan Saraç'ın tek başına 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne katıldığı yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

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