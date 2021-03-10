Ender Saraç kimdir, nerelidir ve evli mi? Kitapları en çok satanlar listesinde...

1990’dan beri Ayurveda çalışmaları ile uğraşan Ender Saraç, İzmir’den İstanbul’a geldiği ilk dönemlerde Nukhet Duru ile birlikte UNİFORM Sağlık ve Estetik Merkezinde çalışmalarını sürdürdü. Sonrasında ise 1994’te Türkiyenin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan Hay Sağlık Merkezini kuran Ender Saraç, genişleterek bugüne dek geldi.

ENDER SARAÇ KİMDİR?

Türkiye’nin ilk Doğal Arınma Merkezi olan Ulustaki Doğa Arınma Merkezi’ninin kurucuları arasında ye alan Ender Saraç’ın, doğal ve sağlıklı yaşamla alakalı Türkiyenin ilk Türkçe kitabı olan Doğan yayıncılığın 'Ayurveda’ kitabı, kısa zaman içerisinde 14. baskı yaparak uzun zaman en çok satan kitaplar arasında yerini aldı.

Türkiyede Doğal ve sağlıklı yaşamla alakalı bilincin geliştirilmesi ile ilgili söz edilen şirketler ve kitabın hâricinde birçok yazılı basın röpörtajı, televizyon programı, konferans, seminer ve panellere de katılan Ender Saraç, bir dönem kurduğu Doğal Tıp Derneği’nin Genel Başkanlığını da sürdürdü.

Kendi kliniğinde çalışamlarını sürdüren Ender Saraç, günümüzün politika, sanat ve iş dünyasından birçok tanınmış kişiyi, bu yöntem ile zayıflatırken, koruyucu hekimlik yardımı yaparak, hastalıklarına çare buluyor. Ayurveda eğitimi ve aile hekimliği ihtisası da bulunan Dr. Ender Saraç’ın bunların haricinde Sağlık Bakanlığından onaylı Akapunktur sertifikası da bulunmaktadır.