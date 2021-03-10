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Ender Saraç kimdir, nerelidir ve evli mi? Kitapları en çok satanlar listesinde...

10.03.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Ender Saraç kimdir, nerelidir ve evli mi? Kitapları en çok satanlar listesinde...

1959’da İzmir’de doğup büyüyen Ender Saraç, Bornova Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra Ege Tıp Fakültesini tamamladı. Erzurum ili İspir ilçesi Kırık Nahiyesi ve köylerinde mecburi hizmetini tamamlayan Ender Saraç, Çorlu’da vatani görevini Alay Tabibi olarak yapmasının ardından İzmir’de Aile hekimliği ihtisasını bitirdi.

1990’dan beri Ayurveda çalışmaları ile uğraşan Ender Saraç, İzmir’den İstanbul’a geldiği ilk dönemlerde Nukhet Duru ile birlikte UNİFORM Sağlık ve Estetik Merkezinde çalışmalarını sürdürdü. Sonrasında ise 1994’te Türkiyenin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan Hay Sağlık Merkezini kuran Ender Saraç, genişleterek bugüne dek geldi.

ENDER SARAÇ KİMDİR?

Türkiye’nin ilk Doğal Arınma Merkezi olan Ulustaki Doğa Arınma Merkezi’ninin kurucuları arasında ye alan Ender Saraç’ın, doğal ve sağlıklı yaşamla alakalı Türkiyenin ilk Türkçe kitabı olan Doğan yayıncılığın 'Ayurveda’ kitabı, kısa zaman içerisinde 14. baskı yaparak uzun zaman en çok satan kitaplar arasında yerini aldı.

Türkiyede Doğal ve sağlıklı yaşamla alakalı bilincin geliştirilmesi ile ilgili söz edilen şirketler ve kitabın hâricinde birçok yazılı basın röpörtajı, televizyon programı, konferans, seminer ve panellere de katılan Ender Saraç, bir dönem kurduğu Doğal Tıp Derneği’nin Genel Başkanlığını da sürdürdü.

Kendi kliniğinde çalışamlarını sürdüren Ender Saraç, günümüzün politika, sanat ve iş dünyasından birçok tanınmış kişiyi, bu yöntem ile zayıflatırken, koruyucu hekimlik yardımı yaparak, hastalıklarına çare buluyor. Ayurveda eğitimi ve aile hekimliği ihtisası da bulunan Dr. Ender Saraç’ın bunların haricinde Sağlık Bakanlığından onaylı Akapunktur sertifikası da bulunmaktadır.

20 seneyi geçik aşkın bir zamandır vejeteryan olduğunu açıklayan Ender Saraç, bazı spiritüel tekniklerin ileri aşamalarını uyguluyor. Ender Saraç, 2. kitabı olan Ayurveda Sağlıklı Zayıflama kitabını 2002’de piyasaya çıkardı. Kitap kısa süre içerisinde 21 baskıya ulaşarak Türkiyenin en çok satan kitapları arasında yerini aldı. 2002’de 4 hafta boyunca Türkiyenin en çok satan kitabı oldu.

Aynı anda Türkiyenin ilk diplomalı astrologlarından da olan Ender Saraç, sağlık ve astroloji bölümünde özel çalışmalar da yaptı.

Sağlıklı ve doğal yaşamanın ve doğal tıp alanındaki özel çalışmaların dışında Ruhsal Gelişim Spirütüel Teknikler ve Pozitif Enerji Teknikler üzerine çalışmaları da bulunan Ender Saraç, birçok ulusal ve yere kanallarda düzenli olarak programlar da yaptı. Bazen de toplum sağlığını alakadar eden konularda televizyon proglamlarına devam eden Ender Saraç, Vatan gazetesinde yazılar yazdı.

Ender Saraç kimdir, nerelidir ve evli mi? Kitapları en çok satanlar listesindee

Ender Saraç, Shubuo ile birlikte Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Zayıflama servislerinin içeriklerini de sağlıyor.

ENDER SARAÇ EVLİ Mİ?

1988’de Sevgi Saraç ile hayatını birleştiren Ender Saraç’ın Özcan isminde bir çocuğu oldu. 2004'te boşanma davası açtı. Fakat eşi boşanmaya yanaşmayınca dava kabul edilmedi. Saraç çifti de ayrı yaşamaya başladı.

Ender Saraç, 2011’de eşiyle boşandıktan sonra Benan Kurtuluş ile 7 Ekim 2013’te evlendi. Mikail (d.2010) adında bir oğlu ve 2014 şubat doğumlu bir kızı oldu.

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