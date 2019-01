Endişe ve stresle nasıl baş ederiz? Endişe ve stresle 5 baş etme yöntemi

Günümüzün en önemli sorunu stres. İnsanların yaşamında her şey o kadar hızlı ilerliyor ki hayat pek de kolay hale gelmiyor. Bunlara bir de zihinsel olarak eklediğimiz dertler katılınca stres ve endişe seviyemiz tavan yapıyor. Öte yandan hayatın içindeki hastalık, afet, kazalar gibi olumsuz olayları yönetme şansımız yok. Ancak zihinsel tuzaklardan elimizden geldiğince uzak durarak kendi yarattığımız sorunların bir kısmını ortadan kaldırmak için Kişisel Gelişim Uzmanı Müge Çevik, 5 altın kuraldan bahsediyor.

ZİHİN OKUMA

“Öyle dedi demek ki şöyle düşünüyor”, “böyle davrandığına göre amacı şu”, “günlerdir cevap vermiyor demek ki önemsemiyor” gibi bilmediğimiz, bildiğimizi varsaydığımız inançlardan ve düşüncelerden uzak durmamız gerektiğini söyleyen Çevik, tek yapmamız gerekenin böylesine bir girdaba kapıldığımızda kendimize bunu gerçekten biliyor muyum yoksa böyle olduğunu düşünüyor muyum? diye sormak olduğunu söyledi.

HER ŞEY BENİM YÜZÜMDEN

Hayatta herkesin her an seçim yaptığını ve bu seçimlerimizin sonucunu yaşadığımızı söyleyen Çevik, “Zaman zaman bu sonuçlar hesapladığımız ya da umduğumuz gibi olmaz. Bu da bizim, beceriksiz veya yetersiz olduğumuzu göstermez. Yanlış karar vermiş olmak, dünyada olan biten tüm olumsuzlukların sebebi biziz demek değildir. Her olumsuz şey bizim yüzümüzden olmaz” diye açıkladı.