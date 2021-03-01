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  4. Endişelendiren haber! 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutant virüs tespit edildi

Endişelendiren haber! 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutant virüs tespit edildi

01.03.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Endişelendiren haber! 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutant virüs tespit edildi

Çorum Dodurga'da 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutasyonlu virüs tespit edildiğini, ailelerinin de gözetim altına alındığı belirtildi.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede bir okuldaki görevli öğretmenden kaynaklı, 6 öğrencide mutasyona uğrayan koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

VATANDAŞLARA MASKE, MESAFE, TEMİZLİK ÇAĞRISI

İlçe halkının salgın kapsamında dikkatli ve duyarlı olmasını isteyen Başkan Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizdeki bir okuldaki görevli öğretmenimizden kaynaklı, 6 öğrencimizde mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edilmiştir. Numune alınanların sonuçları beklenmektedir. Tüm hemşehrilerimizin dikkatli olması, maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri gerekmektedir. İlçemiz dışından misafir kabul edilmemesi, misafirliğe gidilmemesi, lütfen başka yerlerde ikamet edenlerin de sabırla biraz daha ilçemize gelmemelerini önemle rica ederiz."

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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