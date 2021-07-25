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Endişelendiren haber! Delta varyantı Kolombiya'da da görüldü

25.07.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'da ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Endişelendiren haber! Delta varyantı Kolombiya'da da görüldü

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ABD'den gelen kişide Delta varyantının görüldüğünü belirterek, "Ulusal Sağlık Enstitüsü, Cali kentinde hastayı tüm tıbbi protokollere uygun tedavi altına aldı." ifadesini kullandı.

İZOLASYON SÜRECİ BAŞLADI

Sağlık Bakanı Yardımcısı Luis Alexander Moscoso da Delta varyantının tespit edildiği hastanın sadece bir kişiyle temas ettiğini belirlediklerini kaydederek, izolasyon sürecinin başladığını söyledi.

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AŞI ÇAĞRISI

Vatandaşlardan Kovid-19 kurallarına riayet etmelerini isteyen Moscoso, halka aşılama noktalarına giderek aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

İLK KEZ HİNDİSTAN'DA GÖRÜLDÜ

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

Ülkede salgının başından bu yana 4 milyon 716 bin 798 vaka kaydedildi, virüse yakalanan 118 bin 538 kişi yaşamını yitirdi.

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124 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Delta varyantı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 124 ülkede görüldü. Türkiye'de 36 ilde 750 vaka görüldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kolombiya
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