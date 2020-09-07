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Endişelendiren manzara! Şehri istila ettiler: Yüzlercesi bir arada

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 15:07 | Son Güncelleme

Kars'ta kovandan firar eden yüzlerce arı şehir merkezini istila etti. 'Oğul veren' arılar olarak adlandırılan arılar, ağaçlarda toplandı. Vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında endişelenmeden edemedi.

Endişelendiren manzara! Şehri istila ettiler: Yüzlercesi bir arada

Kentte oğul veren arılar kovandan firar ederek Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’ne geldi. Burada bir ağaca toplanan arılar vatandaşları korkuttu. İşyerlerinin önünde yüzlerce arıyı bir arada gören esnaf ise işyerlerin kapı ve pencerelerini kapattı.
Kraliçe arıyı takip eden yüzlerce oğul arı, şehir merkezinin en işlek caddelerinden olan GAMP Caddesi’ne bulunan bir ağaç dalında kümelendi. Arıların bir anda etrafı sarması ile caddeyi kullanan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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Arıların kraliçe arıyı takip ettiğini ifade eden Ergün Saraçoğlu, “Yaklaşık bir yarım sat önce geldi kondu kraliçe arı, Kafkas arısı olduğunu düşünüyorum. Kraliçe arı kovanda yer edinemediği için kovanı terk etmek sorunda kalıyor. Kovandan ayrılan kraliçe arı yaklaşık 500 arı olduğunu düşünüyorum. Geldi ağacın dalına oğul verdi” dedi.

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Öte yandan, GAMP Caddesi üzerinde bulunan bir ağaçta oğul veren arılar, ağacın dalında kümelendi. Arılar vatandaşları şaşırttı.

(İHA)

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