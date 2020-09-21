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Endişelendiren manzara! Su yüzeyini kapladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2020 17:52 | Son Güncelleme

Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen balık ölümleri son olarak Bartın Irmağı'nda görüldü. Binlerce balığın öldüğü ırmaktan numune alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Belediye balıkların oksijen alması için ırmağa su bıraktı.

Endişelendiren manzara! Su yüzeyini kapladılar

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı'nın Kemerköprü Mahallesi mevkiinde yüzlerce balık ölümü gerçekleşti. Yaklaşık 200 metrelik kısımda yaşanan ölümler nedeniyle yüzlerce balık kıyıya vurdu. Suyun renginin siyaha döndüğü görülürken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sudan, Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri ise ölü balıklardan numune alarak, araştırma başlattı. Bartın Belediyesi ekipleri balıkların oksijen alması için şehir şebeke suyundan ırmağa su takviyesi yaptı. Vatandaşlar zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığını belirterek, önlem alınmasını istedi.

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DHA

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