Endişelendiren manzara! Su yüzeyini kapladılar

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı'nın Kemerköprü Mahallesi mevkiinde yüzlerce balık ölümü gerçekleşti. Yaklaşık 200 metrelik kısımda yaşanan ölümler nedeniyle yüzlerce balık kıyıya vurdu. Suyun renginin siyaha döndüğü görülürken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sudan, Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri ise ölü balıklardan numune alarak, araştırma başlattı. Bartın Belediyesi ekipleri balıkların oksijen alması için şehir şebeke suyundan ırmağa su takviyesi yaptı. Vatandaşlar zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığını belirterek, önlem alınmasını istedi.

DHA

