HABER

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 08:22 | Son Güncelleme

Gaziantep’te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kaldığı düşünülen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları yaklaşık 17 saattir aralıksız sürüyor.

Gaziantep’in Akkent Mahallesi’nde dün saat 15.00’te bir cami inşaatındaki ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 17 saattir devam eden arama çalışmalarına UMKE, AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ekipleri ve belediye personelleri destek veriyor.

Enkaz altında yeri tespit edilmeye çalışılan inşaat mühendisi Küçükcan’ın yakınlarının 17 saatlik endişeli bekleyişi ise sürüyor.

Kaynak: İHA

Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep cami inşaatı

En Çok Okunan Haberler

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' yorumu!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' yorumu!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tolga Şardan hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tolga Şardan hakkında suç duyurusu

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da ev yangını

Gaziosmanpaşa'da ev yangını

Otoyolda kaçak göçmen kovalamacası!

Otoyolda kaçak göçmen kovalamacası!

HDP'li Vekil Tosun'un oğlu terörden gözaltında

HDP'li Vekil Tosun'un oğlu terörden gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.