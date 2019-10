"EndoBridge 2019" Antalya'da başladı

Türkiye'de her 7 kişiden 1'inde diyabet, her 3 kişiden 1'inde ise gizli şeker ortaya çıktığını ifade eden Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

EndoBridge Kurucu Başkanı Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, "Dünyada halen 425 milyon diyabetli birey var ve 2040 yılında 642 milyona çıkacağını öngörüyoruz. Diyabete bağlı olarak dünyada her 30 saniyede bir uzuv kaybı, her 8 saniyede bir ölüm görülüyor." dedi.

"En son verilere bakıldığında diyabetin kalp damar hastalıklarını 3 kat, böbrek yetmezliği riskini 10 kat artırdığını, her 3 diyabetliden 1'inde görme kaybı geliştiğini görüyoruz. Bugün dünyada halen 425 milyon diyabetli birey var ve 2040 yılında 642 milyona çıkacağını öngörüyoruz. Diyabete bağlı olarak dünyada her 30 saniyede bir uzuv kaybı, her 8 saniyede bir ölüm görülüyor. Yani diyabeti önleme konusunda yetersiziz. Hiçbir risk faktörü olmasa da bir yetişkinin 45 yaşına geldiğinde şeker hastalığı taraması gerekiyor. Bunun yanında fazla kilolu veya obezseniz, 45 yaşını beklemeden çok genç yaşta, ailenizden birinde kalp damar ve şeker hastalığı varsa tansiyonunuz yüksekse kolesterol ve yağ bozukluğu hastalığını varsa hareketsiz yaşıyorsanız gebeliğinizde şeker ortalığa çıkmışsa risk altındasınız."

Yıldız, Türkiye'de yaptıkları araştırmalar sonucunda kadınların diyabetten daha çok etkilendiğini ve her 7 kadından 1'inin "polikistik over sendromu" görüldüğünü ve bunun da diyabet riskini 4 kat arttırdığı vurguladı.