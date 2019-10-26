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"EndoBridge 2019" Antalya'da başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.10.2019 20:49 | Son Güncelleme

EndoBridge Kurucu Başkanı Prof. Dr. Yıldız: - "Dünyada halen 425 milyon diyabetli birey var ve 2040 yılında 642 milyona çıkacağını öngörüyoruz. Diyabete bağlı olarak dünyada her 30 saniyede bir uzuv kaybı, her 8 saniyede bir ölüm görülüyor"

EndoBridge Kurucu Başkanı Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, "Dünyada halen 425 milyon diyabetli birey var ve 2040 yılında 642 milyona çıkacağını öngörüyoruz. Diyabete bağlı olarak dünyada her 30 saniyede bir uzuv kaybı, her 8 saniyede bir ölüm görülüyor." dedi.

Endokrinoloji alanındaki önemli kongrelerden biri olan Amerikan Endokrin Derneği, Avrupa Endokrinoloji Derneği ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği iş birliğinde düzenlenen "7. EndoBridge Kongresi", Antalya'de Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

EndoBridge Kurucu Başkanı Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kongreye 41 ülkeden 680 bilim insanının katıldığını bildirdi.

Diyabetin hem Türkiye hem de dünyada gittikçe önüne geçilemeyen bir rahatsızlık olduğunu belirten Yıldız, daha da önemlisi diyabetli bireylerin yarısının tanılarının farkında olmadığını söyledi.

Türkiye'de her 7 kişiden 1'inde diyabet, her 3 kişiden 1'inde ise gizli şeker ortaya çıktığını ifade eden Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"En son verilere bakıldığında diyabetin kalp damar hastalıklarını 3 kat, böbrek yetmezliği riskini 10 kat artırdığını, her 3 diyabetliden 1'inde görme kaybı geliştiğini görüyoruz. Bugün dünyada halen 425 milyon diyabetli birey var ve 2040 yılında 642 milyona çıkacağını öngörüyoruz. Diyabete bağlı olarak dünyada her 30 saniyede bir uzuv kaybı, her 8 saniyede bir ölüm görülüyor. Yani diyabeti önleme konusunda yetersiziz. Hiçbir risk faktörü olmasa da bir yetişkinin 45 yaşına geldiğinde şeker hastalığı taraması gerekiyor. Bunun yanında fazla kilolu veya obezseniz, 45 yaşını beklemeden çok genç yaşta, ailenizden birinde kalp damar ve şeker hastalığı varsa tansiyonunuz yüksekse kolesterol ve yağ bozukluğu hastalığını varsa hareketsiz yaşıyorsanız gebeliğinizde şeker ortalığa çıkmışsa risk altındasınız."

Yıldız, Türkiye'de yaptıkları araştırmalar sonucunda kadınların diyabetten daha çok etkilendiğini ve her 7 kadından 1'inin "polikistik over sendromu" görüldüğünü ve bunun da diyabet riskini 4 kat arttırdığı vurguladı.

Avrupa Endokrinoloji Derneği Önceki Dönem Başkanı Prof. Dr. Aart J. Van Der Lely ise şekerin glikozdan farklı şekilde vücutta metabolize edildiğini aktararak, "Bu ürün genelde yağa dönüştürülmektedir ve daha yüksek hücre içi ürik asit seviyelerinin varlığında bu süreç daha da hızlanmaktadır. Şekerlerin gıda alımı üzerindeki etkileri ve hedonik beyin sistemi de göz önüne alındığında, bu süreç insanları özellikle yüksek fruktoz alımı karşısında daha savunmasız kılmaktadır." diye konuştu.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı da hormonlar ve salgı bezleri konusunda bilgi verdi.

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