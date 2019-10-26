"EndoBridge 2019" Antalya'da başladı

EndoBridge Kurucu Başkanı Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, "Dünyada halen 425 milyon diyabetli birey var ve 2040 yılında 642 milyona çıkacağını öngörüyoruz. Diyabete bağlı olarak dünyada her 30 saniyede bir uzuv kaybı, her 8 saniyede bir ölüm görülüyor." dedi.

Endokrinoloji alanındaki önemli kongrelerden biri olan Amerikan Endokrin Derneği, Avrupa Endokrinoloji Derneği ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği iş birliğinde düzenlenen "7. EndoBridge Kongresi", Antalya'de Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

EndoBridge Kurucu Başkanı Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kongreye 41 ülkeden 680 bilim insanının katıldığını bildirdi.

Diyabetin hem Türkiye hem de dünyada gittikçe önüne geçilemeyen bir rahatsızlık olduğunu belirten Yıldız, daha da önemlisi diyabetli bireylerin yarısının tanılarının farkında olmadığını söyledi.

Türkiye'de her 7 kişiden 1'inde diyabet, her 3 kişiden 1'inde ise gizli şeker ortaya çıktığını ifade eden Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: