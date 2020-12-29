Endodonti ne demek? Nasıl bir tedavi süreci vardır?

Endodonti nedir sorusuna verilebilecek en kısa cevap dişin kurtarılması işlemidir. Diş pulpasına yani damar sinir paketine kadar sorunun ilerlediği diş hastalıkları ile ilgilenilen alandır. Hastalığın çok ilerlediği durumlarda dişi kurtarmak amacıyla uygulanan tedavileri içerir. Endodonti Tedavisine Neden İhtiyaç Duyulur? Endodonti tedavisi diş özünün belli bir kısmının veya tamamının sağlık açısından korunmasını veya geri dönüşü olmayan hastalıklarda pulpanın tamamının çıkarılmasını içerir. Geri döndürülemez şekilde iltihaplı ve enfekte pulpa dokusuna bu tedavi gerekebilir. Endodontide sadece diş pulpasının tedavisi değil, aynı zamanda cerrahi olmayan endodontik tedaviye yanıt vermeyen yeni lezyonlar geliştirmiş dişlerin korunması için de işlemler yapılır. Örnek olarak yeniden kanal tedavisi veya periradiküler cerrahi gibi işlemler verebilir. Endodonti Diş Tedavisinde Neler Yapılır? Periradiküler cerrahi

Apikektomi

Kanal Tedavisi Periradiküler cerrahi ve apikektomi uygulamaları az bilinenler arasında yer alır. Kanal tedavisi ise pek çok kişinin bildiği bir uygulamadır. Periradiküler bir ameliyattır ve kök yüzeyini içerir. Bunlar bir kök ucunun çıkarılması, tüm kökün çıkarılması, delinme veya rezorpsiyon nedeniyle hasar görmüş diş kökünün onarımı, dişte bulunan kırık parçaların veya dolgu malzemesinin çıkarılması olabilir. Apikektomi ise daha önce yapılan kanal tedavisi başarısız olmuşsa ve yeniden kanal tedavisi yapmak mümkün değilse yapılabilir. Kök kanal sistem temizliğinin tamamlanmasını veya tıkanmasını tehlikeye atabilen kök genişlemesi gibi anatomik özelliklerin bir sonucu olabilir. Apikektomi sonrasında bazı komplikasyonlar görülebilir. Bunlar:

Ağrı: İltihabı ve ağrıyı azaltan ilaçlar kullanılabilir,

Şişme: Aralıklı buz uygulaması yapılabilir. Yaklaşık iki gün içinde geçer.

Renk değişikliği(ekimoz): Cerrahi bölgeden uzakta olur:

Parestezi: İltihaplı şişlik sonucunda ortaya çıkabilir. 4 hafta içerisinde geçer.

Ciddi enfeksiyon nadir olarak görülür. Görüldüğü takdirde bakteri direncini önlemek için dikkatli bir şekilde antibiyotikle tedavi edilir.

Hangi Durumlarda Kanal Tedavisi Gerekir? Endodonti kanal tedavisi temelde dişin kurtarılması işlemidir. Ölü, ölmek üzere olan ve iltihaplı olan diş pulpasını (sinirler) tedavi amacıyla uygulanır. Bu işlem dişin çekilmesini önlemek, eski sağlığına ve işlevine kavuşmasını sağlamak için yapılır. Eğer dişinizde çürük varsa, çok fazla ilerlemeden dolgu yaptırmalısınız. Dolguya rağmen, pulpayı olumsuz etkileyen bakteriler olmaya devam ederse bu durumda kanal tedavisine başvurulur. Kanal tedavisine alternatif bir uygulama yoktur. Çürük veya çarpma gibi sebeplerden dolayı diş iyileşemeyecek kadar zarar görmüşse bu tedavi yöntemine başvurulur. Kısaca ağıza veya dişe alınan darbe, ilerlemiş diş çürümesi, dişte çatlak veya bölünme olması gibi nedenler kanal tedavisi gerektirir. Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır? Kanal tedavisi bir veya iki kez yapılır. Endodonti uzmanı ya da dişçi tarafından dişin üst kısmında küçük bir delik oluşturulur. Daha sonra bir dizi ince eğe ile ölü ya da ölmekte olan bölüm çıkarılır. Kanallar doldurmaya uygun hale geldikten sonra tüm bakterilerin etkisiz kalmasını sağlamak amacıyla güçlü bir antibakteriyel solüsyon kullanılır. Bu antibakteriyel uygulamayı takiben, kök kanalları küçük, steril kağıt konileri kullanılarak kurutulur ve yumuşak kauçuk benzeri Gutta Percha adı verilen bir materyalle doldurulur. Kök dolu dişin tedavisindeki son adım, kalıcı bir restorasyonun yapılmasıdır. Bu bazen sadece basit bir doldurma olabilir, ancak genel olarak bir taç veya karmaşık restorasyon gerekebilir. Başarılı bir şekilde yapılan kanal tedavisi sonrasında ömür boyu diş ağızda kalabilir. Ancak kanal tedavisi yapılan diş nemini kaybettiği için daha kolay kırılabilir hale gelir. Bu kırılmaların önüne geçmek için kaplama ya da dolgu yapılabilir.