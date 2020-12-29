Endodonti ne demek? Nasıl bir tedavi süreci vardır?

Endodonti nedir sorusuna verilebilecek en kısa cevap dişin kurtarılması işlemidir. Diş pulpasına yani damar sinir paketine kadar sorunun ilerlediği diş hastalıkları ile ilgilenilen alandır. Hastalığın çok ilerlediği durumlarda dişi kurtarmak amacıyla uygulanan tedavileri içerir.
Endodonti tedavisi diş özünün belli bir kısmının veya tamamının sağlık açısından korunmasını veya geri dönüşü olmayan hastalıklarda pulpanın tamamının çıkarılmasını içerir. Geri döndürülemez şekilde iltihaplı ve enfekte pulpa dokusuna bu tedavi gerekebilir. Endodontide sadece diş pulpasının tedavisi değil, aynı zamanda cerrahi olmayan endodontik tedaviye yanıt vermeyen yeni lezyonlar geliştirmiş dişlerin korunması için de işlemler yapılır. Örnek olarak yeniden kanal tedavisi veya periradiküler cerrahi gibi işlemler verebilir.
Periradiküler cerrahi ve apikektomi uygulamaları az bilinenler arasında yer alır. Kanal tedavisi ise pek çok kişinin bildiği bir uygulamadır. Periradiküler bir ameliyattır ve kök yüzeyini içerir. Bunlar bir kök ucunun çıkarılması, tüm kökün çıkarılması, delinme veya rezorpsiyon nedeniyle hasar görmüş diş kökünün onarımı, dişte bulunan kırık parçaların veya dolgu malzemesinin çıkarılması olabilir. Apikektomi ise daha önce yapılan kanal tedavisi başarısız olmuşsa ve yeniden kanal tedavisi yapmak mümkün değilse yapılabilir. Kök kanal sistem temizliğinin tamamlanmasını veya tıkanmasını tehlikeye atabilen kök genişlemesi gibi anatomik özelliklerin bir sonucu olabilir. Apikektomi sonrasında bazı komplikasyonlar görülebilir. Bunlar:
Endodonti kanal tedavisi temelde dişin kurtarılması işlemidir. Ölü, ölmek üzere olan ve iltihaplı olan diş pulpasını (sinirler) tedavi amacıyla uygulanır. Bu işlem dişin çekilmesini önlemek, eski sağlığına ve işlevine kavuşmasını sağlamak için yapılır. Eğer dişinizde çürük varsa, çok fazla ilerlemeden dolgu yaptırmalısınız. Dolguya rağmen, pulpayı olumsuz etkileyen bakteriler olmaya devam ederse bu durumda kanal tedavisine başvurulur. Kanal tedavisine alternatif bir uygulama yoktur. Çürük veya çarpma gibi sebeplerden dolayı diş iyileşemeyecek kadar zarar görmüşse bu tedavi yöntemine başvurulur. Kısaca ağıza veya dişe alınan darbe, ilerlemiş diş çürümesi, dişte çatlak veya bölünme olması gibi nedenler kanal tedavisi gerektirir.
Kanal tedavisi bir veya iki kez yapılır. Endodonti uzmanı ya da dişçi tarafından dişin üst kısmında küçük bir delik oluşturulur. Daha sonra bir dizi ince eğe ile ölü ya da ölmekte olan bölüm çıkarılır. Kanallar doldurmaya uygun hale geldikten sonra tüm bakterilerin etkisiz kalmasını sağlamak amacıyla güçlü bir antibakteriyel solüsyon kullanılır. Bu antibakteriyel uygulamayı takiben, kök kanalları küçük, steril kağıt konileri kullanılarak kurutulur ve yumuşak kauçuk benzeri Gutta Percha adı verilen bir materyalle doldurulur. Kök dolu dişin tedavisindeki son adım, kalıcı bir restorasyonun yapılmasıdır. Bu bazen sadece basit bir doldurma olabilir, ancak genel olarak bir taç veya karmaşık restorasyon gerekebilir. Başarılı bir şekilde yapılan kanal tedavisi sonrasında ömür boyu diş ağızda kalabilir. Ancak kanal tedavisi yapılan diş nemini kaybettiği için daha kolay kırılabilir hale gelir. Bu kırılmaların önüne geçmek için kaplama ya da dolgu yapılabilir.
Kanal tedavisi, dişin çekilmesini önlemek amacıyla yapılan bir işlemdir. Tedavi yapılan bölgeye lokal anestezi uygulanır. Dolayısıyla siz hiçbir şey hissetmezsiniz. Ancak küçük çaplı bir ameliyat olduğu için kanal tedavisi sonrasında bir-iki gün ufak rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bu süreci daha rahat atlatmak için doktorunuzun size reçete ettiği ilaçları kullanabilirsiniz.
Endodonti diş tedavisi nedir, neden ihtiyaç duyulur gibi sorularınıza yazımız boyunca yanıt verdik. Kanal tedavisi de endodonti alanına giren bir uygulamadır. Dişi mümkün olduğunca eski sağlık formuna getirmek için uygulanır. Çatlak, kırık, derin çürük gibi sinirlerin iyileştiremeyeceği durumlarda diş ölü veya olmak üzere sayılır. Bu durumda küçük bir alanda bulunan enfeksiyonun tüm dişe yayılma riski oluşur. Daha sonra kök uçlarındaki dokulara yayılır. Çene kemiği adı verilen dişi çevreleyen yapı da iltihaplandığı için aşınmaya başlar. Ortaya çıkan bu boşlukta apse oluşumu başlar. Tüm bunlara ağrı ve şişlik de eklenir. Diş kısa sürede kaybedilir. Diş kaybına kadar giden süreçte kişi çoğunlukla ağrı çeker. Yemek yemek ve ağız temizliğini yapmak zor bir hale gelir. Diş ağrısı ve dişte yaşanan sorunlar hayatın geneline etki edebildiği için uygun görülen tedaviyi en kısa sürede yaptırmanız sizin için faydalı olabilir.
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