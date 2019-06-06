Endonezya 17 kayıp mürettebatı arıyor

Endonezya’da bir yük gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 17 mürettebat aranıyor.

Endonezya’da bir yük gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 17 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sulawesi Adası’nın batı kıyısı açıklarında, kötü hava koşulları nedeniyle alabora olan yük gemisinin mürettebatı aranıyor. Endonezyalı ekipler, arama çalışmalarını genişlettiklerini, helikopter ve gemilerle 17 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, 18 kişinin bulunduğu gemiden sadece 1 kişinin kurtulduğunu belirtti. Kötü hava koşullarının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor.

