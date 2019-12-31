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  4. Endonezya 2020'ye havai fişek gösterileriyle girdi

Endonezya 2020'ye havai fişek gösterileriyle girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 20:49 | Son Güncelleme

Başkent Cakarta'da binlerce kişinin katıldığı etkinlik alanları renkli görüntülere sahne oldu

CAKARTA (AA) - Endonezyalılar, 2020'yi havai fişek ve ışık gösterileri eşliğinde karşıladı.

Başkent Cakarta'da yaşayanlar, Bundaran HI, ülkenin özgürlük simgesi Monas, Taman Mini Parkı ve liman bölgesindeki Ancol gibi çeşitli merkezi noktalarda düzenlenen yeni yılı karşılama etkinliklerine adeta akın etti.

Müzik ve dans gösterilerinin düzenlendiği etkinlik alanlarında toplanan binlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarındaki havai fişek ve ışık gösterilerine yoğun ilgi gösterdi.

Kutlamalar nedeniyle başkentte bazı cadde ve sokaklar geçici süreyle trafiğe kapatılırken, kutlama alanları dışında hava fişek atılmasına ise izin verilmedi.

Ülke genelinde başkentin yanı sıra geniş katılımlı yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı özellikle Surabaya, Bali, Makassar ve Medan gibi büyük kentlerde de güvenlik önlemleri artırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Küçük Kadınlar Endonezya etkinlik yeni yıl

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