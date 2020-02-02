HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Endonezya 238 vatandaşını Çin'den tahliye etti

Endonezya 238 vatandaşını Çin'den tahliye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 07:33 | Son Güncelleme

Endonezya 238 vatandaşını Çin'den tahliye etti

CAKARTA (AA) - Endonezya, yeni tip koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden 238 vatandaşını tahliye etti.

Metro TV kanalının haberine göre, 238 Endonezyalıyı taşıyan Batik Havayolları'na ait uçak, ülkenin kuzeybatısında yer alan Batam Adası'ndaki Hang Nadim Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto, tahliye edilen tüm vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, 4 vatandaşın kendi isteğiyle gelmeyi reddettiğini ve 3 kişinin ise sağlık durumundan dolayı geçiş izni alamadığını açıkladı.

Batam'dan geçici bir süre sonra 238 kişinin, 3 askeri uçakla Riau Adaları içerisindeki Natuna bölgesine götürüleceğini ifade eden Putranto, tahliye edilenlerin askeri hastanede 14 gün karantina altında tutulacağı bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de tahliye işleminin başarıyla sonuçlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
Depremzedelere 5.5 kilometrelik halı desteğiDepremzedelere 5.5 kilometrelik halı desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
238 kişi Endonezya koronavirüs tahliye Vuhan

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik hayatını kaybetti

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

İstanbul'da koronavirüs görüldü iddiası olay olmuştu! Bakan'dan açıklama

İstanbul'da koronavirüs görüldü iddiası olay olmuştu! Bakan'dan açıklama

Gece yarısı komşuda korkutan deprem!

Gece yarısı komşuda korkutan deprem!

Evlilik cüzdanını Erdoğan'ın elinden aldılar!

Evlilik cüzdanını Erdoğan'ın elinden aldılar!

Ayşenur'u intihara sürükleyen amcaoğlu hakkında yeni gelişme!

Ayşenur'u intihara sürükleyen amcaoğlu hakkında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da peş peşe depremler

Elazığ'da peş peşe depremler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Manisa’da 4 büyüklüğünde deprem

Bekçilerin darp ettiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Bekçilerin darp ettiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Isparta’dan depremzedelere 5.5 kilometrelik halı desteği

Depremzedelere 5.5 kilometrelik halı desteği

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! TIR'la tanker çarpıştı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! TIR'la tanker çarpıştı

‘Sinir ucu iltihabı’ hastası kadın yardım bekliyor

Çaresizce yardım bekliyor!

İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

Bakan Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.