Endonezya 51 Çinliyi sınır dışı etti

CAKARTA (AA) - Endonezya'da, çalışma izni için gerekli belgeleri eksik olan 51 Çinli işçi sınır dışı edildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Sumatra Adası'nda yer alan Açe eyaletindeki işgücü ajansı, yapılan denetlemede geçen yıldan bu yana ''PT Lafarge Cement Indonesia'' adlı inşaat firması bünyesinde çalışan ve gerekli belgeleri olmayan 51 Çinliyi sınır dışı etti.

Çinli işçilerin dün itibariyle tamamının ülkelerine gönderildiği açıklayan Açe İşgücü Ajansı Gözetim Merkezi Başkanı Putut Rananggono, işçilerin enerji santrali alanındaki Çinli bir şirket aracılığıyla bölgede istihdam edildiği bilgisini aktardı.

Sınır dışı edilen Çinli çalışanlarına ilişkin açıklama yapan Lafarge şirketi de işe alımda ortak çalıştıkları Çinli şirketin, işçiler için gerekli belgelerin tamamlanması konusunda yerel makamlarla koordineli çalışacağını bildirdi.

Endonezya İşgücü Bakanlığı verilerine göre, ülkede bulunan yaklaşık 100 bin yabancı çalışanın 32 binini Çin vatandaşları oluşturuyor.

