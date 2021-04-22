Endonezya 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan denizaltı için geri sayım!

Endonezya, 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları için bölgeye 6 savaş gemisi konuşlandırdı.

BBC'nin haberine göre, Endonezya Donanması, denizaltının kaybolduğu bölgeye 6 savaş gemisi, 1 helikopter ve 400 personel gönderildiğini açıkladı. Denizaltının herhangi bir hasarı olmadığı belirtilirken, oksijen seviyesinin cumartesi gününe kadar yeteceği kaydedildi.

Singapur ve Malezya da denizaltı için bölgeye arama kurtarma gemileri sevk ederken, ABD, Avustralya, Fransa ve Almanya yardım teklifinde bulundu.

Endonezya donanması, kayıp denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada tespit edilen petrol sızıntısının, yakıt deposu hasarına veya mürettebatın yolladığı bir sinyale işaret edebileceğini bildirdi.

Askeri yetkililer, KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibatın kesildiğini duyurmuştu.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, basına yaptığı açıklamada, denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğunu bildirmişti.

Denizaltının, eğitim faaliyetleri kapsamında göreve çıktığı ifade edilmişti.

