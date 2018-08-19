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Endonezya 6.3 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.08.2018 08:07 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya 6.3 büyüklüğünde deprem!

7,9 kilometre derinlikte meydana gelen depremin sonuçları hakkında henüz bilgi verilmedi.

Lombok Adası son zamanlarda birçok şiddetli deprem ile sarsılmış ve 430'dan fazla kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya deprem

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