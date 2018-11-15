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"Endonezya Arakan'da çözüm için yardıma hazır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 21:48 | Son Güncelleme

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo: - "Endonezya, Arakan'da çözüm için yardıma hazır. Eminim ki ASEAN da Arakan bölgesinde düşüncelere saygı duyulan, daha fazla ayrımcılık yapılmayan ve kapsamlı bir kalkınmaya açık bir ortam oluşturulması için Myanmar'a yardıma hazır"

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Myanmar'daki Arakan bölgesinde çözüm için Endonezya ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) hazır olduğunu söyledi.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, 33. ASEAN Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Singapur'da, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi.

Widodo basına yaptığı açıklamada, ülkesinin Arakan'da çözüm için hazır olduğunu vurgulayarak, "Eminim ki ASEAN da Arakan bölgesinde düşüncelere saygı duyulan, daha fazla ayrımcılık yapılmayan ve kapsamlı bir kalkınmaya açık bir ortam oluşturulması için Myanmar'a yardıma hazır." dedi.

Görüşmede bulunan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de "ASEAN Afet Yönetimi İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi (AHA Merkezi) için ABD'nin desteğine ihtiyacımız olduğunu ilettik." ifadelerini kullandı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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arakan asean Endonezya Endonezya devlet başkanı Joko Widodo Myanmar

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