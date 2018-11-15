"Endonezya Arakan'da çözüm için yardıma hazır"

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Myanmar'daki Arakan bölgesinde çözüm için Endonezya ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) hazır olduğunu söyledi.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, 33. ASEAN Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Singapur'da, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi.

Widodo basına yaptığı açıklamada, ülkesinin Arakan'da çözüm için hazır olduğunu vurgulayarak, "Eminim ki ASEAN da Arakan bölgesinde düşüncelere saygı duyulan, daha fazla ayrımcılık yapılmayan ve kapsamlı bir kalkınmaya açık bir ortam oluşturulması için Myanmar'a yardıma hazır." dedi.

Görüşmede bulunan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de "ASEAN Afet Yönetimi İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi (AHA Merkezi) için ABD'nin desteğine ihtiyacımız olduğunu ilettik." ifadelerini kullandı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.