HABER

Endonezya, Avrasya Ekonomik Birliği ile ticari ilişkileri artıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 13:07 | Son Güncelleme

Endonezya ve AEB ülkeleri arasında ticari ilişkilerin artırılması amacıyla bu yıl içinde iş birliği anlaşması imzalanması yönünde mutabakata varıldı

CAKARTA (AA) - Endonezya, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerle ekonomik iş birliğini genişletecek.

Republika gazetesinin haberine göre, Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita ve Avrasya Ekonomik Birliğinin Entegrasyon ve Makroekonomi Bakanı Tatyana Valovaya başkent Cakarta’da bir araya geldi.

Lukita ve Valovaya yaptıkları görüşmede, Endonezya ve AEB ülkeleri arasında ticari ilişkilerin artırılması amacıyla bu yıl içinde iş birliği anlaşması imzalanması yönünde mutabakata vardı.

İki taraf arasında 2017 yılı itibarıyla ticaret hacminin 2,79 milyar dolar olduğunu belirten Lukita, iş birliği anlaşmasıyla gelecek 5 yıl içinde karşılıklı ticaret hacminin ikiye katlanmasını beklediklerini ifade etti.

Valovaya ise Endonezya’nın AEB üyesi Rusya, Kazakistan, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan ile daha detaylı görüşmelerin ardından yapılacak iş birliğinin, serbest ticaret anlaşmasına dönüşmesi konusunda kapının açık olduğunu kaydetti.

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Taksim Trio, Akıngüç sahnesindeTaksim Trio, Akıngüç sahnesinde
NATO, Ukrayna Ordusu’na İngilizce eğitim verecekNATO, Ukrayna Ordusu’na İngilizce eğitim verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrasya Ekonomik Birliği Endonezya ikili ticari ilişkiler iş birliği anlaşması

En Çok Okunan Haberler

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

'Pes' dedirten olay! Ellerini bağlayıp, plastik kelepçeyle boğdular! Sıra altınları paylaşmaya gelince bakın neler yaşanmış

Çaldıkları altınları pay ederken öyle bir diyalog yaşanmış ki...

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.