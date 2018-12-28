Endonezya bin 500 çocuk sünnet oldu

İSTANBUL (AA) - Merkezi İstanbul'da bulunan Uluslararası Sorumluluk Derneği (İLA) ve Uluslararası Kardeşlik Derneği (İFA), "Sıhhatli Yarınlar" projesiyle Endonezya'da bin 500 ihtiyaç sahibi çocuğu ücretsiz sünnet ettirdi.

İLA ve İFA tarafından yapılan açıklamada, dünyanın birçok ülkesinde, eğitim, su kuyusu, sağlık, gıda yardımları gibi sürdürülebilir sosyal ve insani yardım projelerinin yürütüldüğü belirtilerek, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 26-28 Aralık tarihleri arasında 3 gün boyunca çocuklara sünnet töreni düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, organizasyona İstanbul Hisar Hastanesinden oluşan toplam 13 kişilik doktor heyetinin destek verdiği, sünnet programına gönüllü katılan doktorların 3 gün boyunca Endonezyalı çocukları modern şartlarda sünnet ettiği dile getirildi.

Sünnet organizasyonuyla ilgili iki dernek tarafından yapılan ortak açıklamada, "Özellikle Cakarta'nın kırsal kesimlerinde yaşayan yardıma muhtaçlar için gerçekleştirilen sünnet programında ek olarak, yöresel kıyafetler, balon ve harçlık da hediye ettik, yoksul çocuklar sevindirilmiş oldu. Kampanyaları hayırseverlerden ne kadar destek gelirse o kadar çok ve kapsamlı yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu tür organizasyonlara devam edeceğiz." denildi.

Programa katılan Kuzey Valisi Syamsuddin Lologau ise "Organizasyon çok güzel, daha önceden başka sünnet organizasyonlarına katıldım fakat bu kadar steril, nezih ve profesyonel anlamda yapılanı ilk defa görüyorum." ifadelerini kullandı.

