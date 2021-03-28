Endonezya bombacısının DEAŞ’a bağlı terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı

Endonezya’da kiliseye intihar saldırısı düzenleyen bombacının terör örgütü DEAŞ’a bağlı Jamaah Ansharut Daulah’ın (JAD) üyesi olduğu ortaya çıktı.

Endonezya’nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar’da yerel saatle 10.30’da Pazar ayini sırasında bir Katolik kilisesine yönelik motosikletli intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanmıştı.

Ulusal Polis Genel Müdürü Listyo Sigit Prabowo yaptığı açıklamada, Makassar Katedral Kilisesi’ne intihar saldırısı düzenleyen bombacıların 2 kişi olduklarını ifade ederek, terör örgütü DEAŞ’a bağlı Jamaah Ansharut Daulah’ın (JAD) üyesi olduklarını bildirdi. Prabowo, 2 teröristin de olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Prabowo ayrıca, bombalı saldırı sonucu yaralananların sayısının 19’a yükseldiğini aktardı.

Öte yandan 2018’de Surabaya liman kentindeki kiliseleri ve bir polis karakolunu hedef alan koordineli intihar saldırılarında düzinelerce insan hayatını kaybetmişti. Saldırılardan DEAŞ bağlantılı grup Jamaah Ansharut Daulah’a sorumlu tutulmuştu.

