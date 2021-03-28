HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Endonezya bombacısının DEAŞ’a bağlı terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı

Endonezya bombacısının DEAŞ’a bağlı terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı

28.03.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’da kiliseye intihar saldırısı düzenleyen bombacının terör örgütü DEAŞ’a bağlı Jamaah Ansharut Daulah’ın (JAD) üyesi olduğu ortaya çıktı.Endonezya’nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar’da yerel saatle 10.30’da Pazar ayini sırasında bir Katolik kilisesine yönelik motosikletli intihar saldırısı düzenlenmişti.

Endonezya’da kiliseye intihar saldırısı düzenleyen bombacının terör örgütü DEAŞ’a bağlı Jamaah Ansharut Daulah’ın (JAD) üyesi olduğu ortaya çıktı.
Endonezya’nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar’da yerel saatle 10.30’da Pazar ayini sırasında bir Katolik kilisesine yönelik motosikletli intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanmıştı.
Ulusal Polis Genel Müdürü Listyo Sigit Prabowo yaptığı açıklamada, Makassar Katedral Kilisesi’ne intihar saldırısı düzenleyen bombacıların 2 kişi olduklarını ifade ederek, terör örgütü DEAŞ’a bağlı Jamaah Ansharut Daulah’ın (JAD) üyesi olduklarını bildirdi. Prabowo, 2 teröristin de olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Prabowo ayrıca, bombalı saldırı sonucu yaralananların sayısının 19’a yükseldiğini aktardı.
Öte yandan 2018’de Surabaya liman kentindeki kiliseleri ve bir polis karakolunu hedef alan koordineli intihar saldırılarında düzinelerce insan hayatını kaybetmişti. Saldırılardan DEAŞ bağlantılı grup Jamaah Ansharut Daulah’a sorumlu tutulmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolüAntalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Diğer Haberler

Son Dakika: 28 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki Rabia'dan 3 gündür haber alınamıyor

Her yerde aranıyor! 16 yaşındaki Rabia'dan günlerdir haber yok

Tekirdağ'da Atatürk heykeline çirkin saldırı

Tekirdağ'da Atatürk heykeline çirkin saldırı

Bakan Soylu: PKK/YPG’ye, Azez’de büyük darbe

Bakan Soylu: PKK/YPG’ye, Azez’de büyük darbe

Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü

Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü

Kısıtlamada parka gitti, polisten kaçarken çocuğunu kaybetti!

Kısıtlamada parka gitti, polisten kaçarken çocuğunu kaybetti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.