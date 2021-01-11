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Endonezya Çin aşısına kullanım izni verdi

11.01.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Endonezya Çin aşısına kullanım izni verdi

Endonezya'da Türkiye'nin de kullanacağı Çinli Sinovac şirketinin ürettiği aşıya acil kullanım izni verildi.

Aşı ilk olarak Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya yapılacak.Endonezya İlaç Dairesi, Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın ürettiği ve Endonezya'nın da üçüncü faz klinik araştırmalarına katıldığı korona aşısına kullanım izni verdi. Pandemiden en ağır etkilenen ülkelerden biri olan Endonezya'da aşının halka güvenli olduğunu göstermek için aşı, öncelikle Devlet Başkanı Joko Widodo'ya yapılacak.

Dünyanın en kalabalık ada ülkesi olan Endonezya'da kitlesel aşılamalara ise Çarşamba günü başlanacak.

Türkiye'den gelen sonuçlar da dikkate alındı

Endonezya İlaç Dairesi Direktörü Penny Lukito, kullanım izninin Brezilya ve Türkide'den de gelen geçici sonuçların da göz önünde bulundurularak verildiğini söyledi. Lutiko, başkent Cakarta'da düzenlenen basın toplantısında, aşının etkinliğinin Endonezya'da yüzde 65, Brezilya'da yüzde 78, Türkiye'de ise yüzde 91 olarak ölçüldüğüne dikkat çekerek sözlerini "Bu rakamlar Covid-19'u kontrol altına alma çabalarımız açısından çok önemli" şeklinde sürdürdü.

Öte yandan Endonezya'da kitlesel aşılama için diğer ülkelerden farklı bir strateji belirlendi. Avrupa ülkelerinde aşılamada yaşlılara öncelik verilirken 270 milyon nüfuslu Endonezya'da sağlık çalışanlarından sonra 18-59 yaş arasındaki kişiler aşılanacak. Bunun nedeninin ise sürü bağışıklığına hızlı bir şekilde ulaşma hedefinin olduğu belirtildi. Endonezya'da CoronaVac adlı aşıdan şimdiye kadar üç milyon doz sipariş edildi.

Helal olduğu açıklanmıştı

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusunun yaşadığı Endonezya'da Ulema Konseyi de CoronaVac aşısının "helal" olduğunu açıklamıştı.

Sinovac aşısının üçüncü aşama klinik deneyleri Endonezya’nın yanı sıra Brezilya ve Türkiye'de yürütülüyor. Türkiye'de Bilim Kurulu'nun ön raporuna göre aşının yüzde 91,25 oranında etkili olduğu tespit edildiği açıklanmıştı. Ancak kullanım izninin henüz verilmediği Türkiye'de toplu aşılamaya henüz başlanmadı.

dpa,DW/HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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