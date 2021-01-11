Endonezya Çin aşısına kullanım izni verdi

Aşı ilk olarak Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya yapılacak.Endonezya İlaç Dairesi, Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın ürettiği ve Endonezya'nın da üçüncü faz klinik araştırmalarına katıldığı korona aşısına kullanım izni verdi. Pandemiden en ağır etkilenen ülkelerden biri olan Endonezya'da aşının halka güvenli olduğunu göstermek için aşı, öncelikle Devlet Başkanı Joko Widodo'ya yapılacak.

Dünyanın en kalabalık ada ülkesi olan Endonezya'da kitlesel aşılamalara ise Çarşamba günü başlanacak.

Türkiye'den gelen sonuçlar da dikkate alındı

Endonezya İlaç Dairesi Direktörü Penny Lukito, kullanım izninin Brezilya ve Türkide'den de gelen geçici sonuçların da göz önünde bulundurularak verildiğini söyledi. Lutiko, başkent Cakarta'da düzenlenen basın toplantısında, aşının etkinliğinin Endonezya'da yüzde 65, Brezilya'da yüzde 78, Türkiye'de ise yüzde 91 olarak ölçüldüğüne dikkat çekerek sözlerini "Bu rakamlar Covid-19'u kontrol altına alma çabalarımız açısından çok önemli" şeklinde sürdürdü.