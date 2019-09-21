Endonezya'da 40 milyon kişi tehlikede! Orman yangınları nedeniyle hava kirliliği aşırı arttı

Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyi ile Malezya'nın güney bölgelerinde bir aydan fazladır etkisini gösteren orman yangınları, Güneydoğu Asya genelinde yaklaşık 40 milyon kişinin sağlığını olumsuz etkiliyor.

Rüzgarın etkisiyle Endonezya'dan Malezya'nın güney ve orta kesimlerine yayılan duman bulutlarının yol açtığı hava kirliliği gündemi meşgul ediyor.

Duman bulutu ve hava kirliliği, iki ülkede günlük hayatı olumsuz etkilerken ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Malezya hükümeti son iki haftadır "bulut tohumlama" adı verilen yapay yağmur tekniğiyle duman bulutlarının etkisini azaltmaya çalışırken Endonezya makamları ise orman yangınlarını söndürmek için 30 bin personelini seferber etti.

ORMAN YANGINLARININ NEDENİ

1990'lı yıllardan bu yana Endonezya ve Malezya'da her yıl çıkan orman yangınlarına en çok, ormanlık bölgeleri ekilir hale getirip tarım faaliyeti yapmak isteyen çiftçilerin sebep olduğu belirtiliyor.

Çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açma ve anız yakma amacıyla yaktığı ufak ateşler, mayıs ve eylül arasında yaşanan kurak mevsimin de etkisiyle hızlıca yayılabiliyor.