Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü adadaki Mataram kentinin 23 kilometre kuzeybatısı olan depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı.

Endonezya'da Lombok Adası'nda da temmuz ve ağustos aylarında 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı. 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

