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Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2019 07:39 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletine bağlı Poso bölgesinin 54 kilometre güneybatısındaki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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cumhur ittifakı Avrasya Tüneli

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