Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem!

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Kuzey Maluku eyaletine bağlı Ternate Adası'nın 130 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 30 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)
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