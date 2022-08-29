HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami korkusuyla...

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami korkusuyla...

29.08.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, deprem anında bölgedeki insanlar tsunami korkusuyla paniğe kapılıp evlerini terk etti ve daha yüksek bölgelere koştu.

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami korkusuyla...

Endonezya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin Batı Sumatra eyaletindeki Pariaman kentinin 170 kilometre batı-güneybatısında ve 18 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, deprem anında bölgedeki insanlar tsunami korkusuyla paniğe kapılıp evlerini terk etti ve daha yüksek bölgelere koştu.

Bölge sakinlerine daha sonra ilgili kurumlardan tsunami tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Bu arada, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.

Depremin ardından can kaybı ya da hasar bildirilmedi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pes dedirten olay! Air France pilotları kokpitte kavga ettiPes dedirten olay! Air France pilotları kokpitte kavga etti
PKK paçavralarıyla verilen poz sonrası İsveç'ten Türkiye açıklaması: NATO müzakereleri zora girdiPKK paçavralarıyla verilen poz sonrası İsveç'ten Türkiye açıklaması: NATO müzakereleri zora girdi
Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı! Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya tsunami
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Alkoliklere kızdı, polisle çatıştı!

Alkoliklere kızdı, polisle çatıştı!

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

İstanbul için yeni kuvvetli yağmur uyarısı!

İstanbul için yeni kuvvetli yağmur uyarısı!

Bakan Koca duyurdu: Kritik gün geldi! Sağlık çalışanları ne kadar teşvik ödemesi alacak?

Bakan Koca duyurdu: Kritik gün geldi! Sağlık çalışanları ne kadar teşvik ödemesi alacak?

İlginizi Çekebilir

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.