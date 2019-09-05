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Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2019 06:54 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verilmedi.

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin güneyindeki Ternate bölgesinin 152 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

TSUNAMİ ALARMI VERİLMEDİ

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

ARTÇI SARSINTI UYARISI!

İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı depremin ardından halk, artçı sarsıntılara karşı uyarıldı.

Ternate bölgesinde 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya deprem

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