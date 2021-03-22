Endonezya’da 5 milyondan fazla kişiye korona aşısı yapıldı

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı toplu aşılama kampanyasının devam ettiği Endonezya’da Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam aşı yapılan kişi sayısının 5 milyon 500 bine ulaştığını duyurdu. Aşılama kampanyası alınan sıkı korona virüs tedbirleri altında sürdürülüyor. Aşılamalar, kişilerin ateş ölçtükten sonra hijyen kurallarına uygun şekilde yapılıyor.

VAKALAR ARTIŞTA

Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 396 vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 465 bin 928’e ulaştığı bildirildi. Koronavirüsten kaynaklanan can kaybı ise, ülkede son 24 saat içinde 103 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 39 bin 711’e yükseldi. Bakanlık, 6 bin 65 kişi hastanelerden taburcu edildiğini açıklarken toplam iyileşenlerin sayısı 1 milyon 297 bin 967 olduğunu duyurdu.

Öte yandan, Endonezya da İngiliz-İsveç merkezli AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısını askıya almıştı. Daha sonra Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu, AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu belirtilerek kullanımına yeniden onay vermişti.

