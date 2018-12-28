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Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.12.2018 07:45 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem!

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, merkez üssü eyaletin başkenti Manokwari'nin 55 kilometre güneyi olan yer sarsıntısının 26 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu. Deprem sonrası, BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi tsunami alarmı vermedi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi ölmüş, yaklaşık bin 500 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya Papua

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