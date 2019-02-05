Endonezya'da 6,1 şiddetinde deprem!

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Güney Nias bölgesinin 130 kilometre güneydoğusunda olan depremin, 11 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
BMKG depremin, Pasaman, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh ve Padang bölgelerinde de hissedildiğini bildirdi.
Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti. (AA)
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